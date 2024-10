LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Es una catástrofe, no se puede decir otra cosa, pero se superará, imagino, con ayuda y voluntad". Son las palabras emocionadas del vicepresidente de la Casa de la Comunidad Valenciana en La Rioja, Chimo López, tras asistir al minuto de silencio en memoria de las víctimas de la DANA que se ha guardado este mediodía frente a la Delegación del Gobierno, donde ondean las banderas a media asta por el luto nacional.

En declaraciones a los medios de comunicación, López ha calificado la situación "pues como una catástrofe, es horrible", ha asegurado casi sin palabras por la emoción. Y aunque, en lo personal, "a mi familia, a mis amigos, gracias a Dios, no ha pasado nada", sí que ha afirmado que "se piensa en los que están al lado".

"Es que no se puede decir más que eso, una catástrofe horrible que yo creo que no se ha podido prevenir porque eso ha parecido de estar aquí y, dentro de media hora, estar con metro y medio de agua. ¿Cómo se evita eso?", ha lamentado.

Un contexto en el que "siempre me acuerdo de un cantante valenciano, que era Raimon, que tiene una canción que dice 'en el meu país la lluvia no sabe llover', porque si llueve poco hay sequía y si llueve mucho, un desastre". "Eso es lo que ha pasado, y yo creo que no hay más que hablar, esperar que se recupere todo", ha dicho.

Ha señalado que van teniendo comunicación con sus allegados en la zona, y, a la pregunta de qué es lo que les cuentan de primera mano, señala que "están desolados, que es una catástrofe, es que no se puede decir otra cosa".

"Pero en fin, ya se superará, me imagino. Con la ayuda y con voluntad, nosotros intentaremos ayudar. Y yo no creo que haya que decir más cosas. Gracias por tenernos en cuenta y nada más", ha dicho Chimo López.

Ha recordado que la Casa de Valencia en La Rioja cuenta con una veintena de inscritos, que incluso el fin de semana pasado celebraron en Logroño unas 'fallas'. "Y mira, y al día siguiente patapam. Así es la vida", ha concluido.