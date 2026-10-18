El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 18 de octubre de 2026

LOGROÑO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 18 de octubre de 2026 en La Rioja, menos nubes y temperaturas que siguen bajando.

El cielo estará nuboso tendiendo a poco nuboso. El viento soplará del noroeste y norte moderado, con intervalos de fuerte en la Rioja Baja.

Las temperaturas irán en descenso, ligero en las máximas, con alguna helada débil en zonas altas de la Ibérica. Oscilarán entre 8 y 17 grados en Calahorra; entre 7 y 16 grados en Haro; y entre 8 y 17 grados también en Logroño.