El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 19 de octubre de 2026

LOGROÑO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 19 de octubre de 2026 en La Rioja, que las temperaturas sigan bajando, con máximas que marcarán valores en torno a los 15 grados.

El cielo estará nuboso, sin descartar alguna precipitación en la Sierra. Podrá haber también brumas matinales y heladas débiles en zonas altas de la sierra. El viento soplará flojo variable en general.

Las temperaturas irán en ligero descenso en la Ribera Baja y permanecerán sin cambios en el resto. Oscilarán entre 8 y 15 grados en Calahorra; entre 5 y 16 grados en Haro; y entre 6 y 16 grados en Logroño.