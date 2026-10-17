El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 17 de octubre de 2026

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 17 de octubre de 2026 en La Rioja, chubascos y temperaturas en notable descenso.

El cielo estará nuboso, con probabilidad de precipitaciones que, en general, serán en forma de chubascos. Tampoco se descarta alguna tormenta.

El viento soplará del norte y noroeste, flojo tendiendo a moderado.

Las temperaturas irán en notable descenso, menos acusado en las mínimas en el valle. Oscilarán entre 11 y 22 grados en Calahorra; entre 9 y 18 grados en Haro; y entre 10 y 19 grados en Logroño.