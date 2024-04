Un total de 17 empresas y la DOP Aceite de La Rioja participan en la feria Gourmets de Madrid con estand del Gobierno

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, promueve la presencia agrupada en la feria Gourmets de 17 empresas agroalimentarias riojanas y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Aceite de La Rioja, en un estand de 277 metros cuadrados.

El director general de Desarrollo Rural, David Martín, ha valorado esta feria como "una de las más importantes del sector de los productos de calidad en la que se espera una asistencia de más de 100.000 visitantes, de los que aproximadamente un 15 por ciento son de fuera de España".

Gourmets se celebrará del 22 al 25 de abril en IFEMA y las 17 empresas riojanas que participan en este estand son Kombucha Onflow, Despensa Pisón, Embutidos Luis Gil, Bodegas Castillo de Mendoza, Aceites Hejul, Rioverde, Conservas Virto, Conservas Serrano, Kankel Cacao, Bacalaos Alejandra, Embutidos Cerrillo Gourmet, Pafritas, Vinagrerías de Haro, Conservas Juker, Nuchar Foncasal, Bodegas Puelles y Bokatta. Además, en el estand se habilitará un túnel de Aceite de La Rioja, donde podrán degustarse 15 aceites de la región.

En este sentido, Martín ha resaltado que la presencia riojana en este salón tiene dos objetivos principales, por un lado, "ayudar a las empresas del sector a comercializar sus productos", y, por otro, "dar a conocer La Rioja como un punto de excelencia gastronómica y en la calidad en sus productos".

Además, por segundo año consecutivo, se celebrará el Master Pinchos Gourmets organizado por la feria, en el que doce cocineros de diversas partes de España deberán elaborar un pincho a base de estos alimentos, el día 24 de 10.00 a 14.00 horas, en el Auditorio de la feria. De estos cocineros, once han sido seleccionados por la feria y el otro es el ganador del Delantal de Oro del XXII Concurso de Pinchos de La Rioja.

De esta forma, se pretende incentivar el uso de alimentos riojanos en las cocinas. El concurso está dotado con tres premios de 1.500, 700 y 500 euros, además de una mención especial de 500 euros al mejor maridaje con vinos de la DOCa Rioja.

Paralelamente a esta actividad, los profesores y alumnos del CIPFP Camino de Santiago (Escuela de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada) ofrecerán en su food truck, instalada en el mismo espacio, degustaciones continuas de Peras de Rincón de Soto, Queso Camerano, Chorizo Riojano y Pimiento Riojano. Además, de 11.00 a 12.00 horas se servirá Tartaleta de setas de La Rioja con Queso Camerano y Mollete de ternera riojana con rúcula y Pimiento Riojano, y de 13.00 a 14.00 horas, Alubia de Anguiano con Chorizo Riojano y Tartar de IGP Coliflor de Calahorra, trucha del Najerilla y pico de gallo.

La Escuela de Hostelería también colaborará con la ONG Gastronomía Solidaria en dos talleres que ofrecerán en su estand: una cata de vinos y un taller de destilados.

La presencia de La Rioja en Gourmet se incluye en la campaña '#productoriojano, lo vas a querer', con la que se pretende proyectar la excelencia del origen riojano como tierra singular, vinculada no solo a la excelencia del producto agroalimentario y de la gastronomía riojana, sino también a su territorio, pueblos, paisaje, patrimonio cultural e histórico y todos aquellos atributos que definen a La Rioja y que aportan personalidad a la región. Además de la presencia en ferias, la campaña incluye actividades gastronómicas dentro y fuera de La Rioja, iniciativas formativas con el Basque Culinary Center y la Escuela de Hostelería, y otras acciones destinadas a la compra directa de alimentos riojanos dentro y fuera de la Comunidad Autónoma.

Participantes en el II Master Pinchos Gourmet #productoriojano

Miguel Espinosa. El Albergue. Calahorra (La Rioja). Es la pera. Delantal de Oro XXII Concurso de Pinchos de La Rioja. Eduardo Pelayo. Come Rico. Santa Cruz de Tenerife. No eres la flor del cardón, pero te he hecho con pasión. Ignacio Garbayo-Perojo. Kitchen Club. Madrid. Causa riojana y su huancaína camerana Umberto Martín. Restaurante Epílogo. Tomelloso (Ciudad Real). Brioche de Chorizo Riojano, verduritas aliñadas y encurtidas.

Esteban Alegría. La Comedia. Calahorra (La Rioja). Falso tiramisú. Iñaki Rodrigo. Latxaska Etxea. Tres Cantos (Madrid). Riojaling Stone. Millán Avellaneda. El Arca. Logroño (La Rioja). Bocado de Rioja José Ignacio Gordo. Aromas de Rioja by Zenit. Lardero (La Rioja). Para chuparse las manitas. Francisco Javier González. Bodegas Montubri. Montubri (Barcelona). Chipirón riojano. Cristián Solana. El Puntido. Páganos (Álava). Lingote de Coliflor. Helio Flores. Los Álamos, laboratorio gastronómico. Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). Carrillera a la riojana. Gerardo Iribarren. Aga Catering de Gourmet. Las Rozas (Madrid). La Rioja en dos bocados.