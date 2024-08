Trajes, videos, fotos o libros recorren en una exposición dos décadas de la Casa de la Danza de Logroño

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Trajes y otros objetos como zapatillas o elementos para el cabello; vídeos; unas 40 fotografías o libros. Son algunos de los elementos que se presentan en la exposición 'La danza. 20 años de historia', con la que se puede recorrer las más de dos décadas de la Casa de la Danza de Logroño, y que se va a poder ver en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño hasta el próximo 26 de septiembre.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el director de la Casa de la Danza, Perfecto Uriel, han inaugurado esta mañana la muestra. En el acto han participado también los concejales de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y Cultura, Rosa Fernández, así como otros miembros de la Corporación y con los dos fotógrafos que han realizado las imágenes, Carmelo Betolaza y Juano del Rey.

Escobar ha destacado "la importancia que tiene para Logroño contar con un centro cultural tan singular como la Casa de la Danza, que difunde este arte desde hace muchos años y que cuenta con un enorme prestigio a nivel nacional e internacional".

Prueba de ello, ha añadido, "es el premio otorgado recientemente a la Casa de la Danza y a su director, Perfecto Uriel, en el marco del Festival Internacional de Ballet de Miami".

"Los límites de la Casa de la Danza solo los ponemos nosotros, pero yo creo que la Casa de la Danza tiene un gran potencial. Tenemos retos por delante, en lo puramente arquitectónico, en la consolidación del Bosque de la Danza, y lo más importante, tiene una programación que, pese a lo limitado de su espacio, es extraordinariamente diversa y rica".

Como ha reseñado Rosa Fernández, Logroño "es una ciudad que siempre ha movido a la danza", destacando "el tesón y el empeño" de Perfecto Uriel al frente de una Casa de la Danza "que ya se hace pequeña, que se prolonga, que tiene que proyectarse" y de la que ha resaltado especialmente los "numerosos éxitos cosechados este año", en Madrid o en Miami.

Uriel, por su parte, ha recordado que "hace 21 años mucha gente no pensaba que íbamos a durar, no solamente tanto, sino que desapareceríamos al poquito tiempo de abrir, pero yo sabía que se iban a equivocar". "La Casa de la Danza sigue abierta, sigue creando actividad para dar a conocer no solamente la danza, sino a sus profesionales, y además tiene una presencia muy importante a nivel nacional y ahora ya hemos traspasado hasta la barrera del Océano Atlántico", ha apuntado.

Ha reseñado sobre todo -y frente a "una pequeña espina en el corazón, el apoyo que debiera venir por parte de los profesionales que no termina de sentirse"- "la apuesta del Ayuntamiento de Logroño, que se hizo hace 21 años y sigue existiendo 21 años después, lo que me indica que algo bueno estamos haciendo"

"Es verdad que la danza no tiene la misma consideración que otras artes, pero por lo menos Logroño puede presumir en estos momentos de ser la única Casa de la Danza en España, el único Bosque de la Danza del mundo, la biblioteca privada más importante que en estos momentos hay en España dedicada a la danza en su versión de danza académica. No todo el mundo está capacitado para bailar, pero sí todo el mundo está capacitado para disfrutar la danza", ha incidido.

Se ha referido, por último, al material que posee la Casa de la Danza, "con libros, vídeos, mucho material para estudiar danza, es un museo que en estos momentos efectivamente se ha quedado pequeño, porque tenemos más de 150 trajes de bailarines importantes de todo el mundo, ee es un patrimonio que se queda a disposición de las nuevas generaciones".

El acto de inauguración ha concluido con la actuación del bailarín Juan Bautista, que ha interpretado su visión de 'La Muerte del cisne' en breakdance.

LA EXPOSICIÓN.

En la muestra, que cuenta la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, se pueden contemplar una serie de fotografías de los profesionales riojanos Carmelo Betolaza y Juano del Rey realizadas durante la celebración de la IV Gala Biloba celebrada en Riojaforum el pasado mes de febrero.

Además, la exposición muestra trajes de grandes figuras de la danza internacional, zapatillas de la colección 'Danza entre pinceles' y demás elementos pertenecientes al patrimonio cultural que atesora la Casa de la Danza.

Y también se proyecta un vídeo creado por Ignacio Achútegui para que la ciudadanía pueda tener más información sobre la Casa de la Danza, su trayectoria de dos décadas y las actividades que en ella se realizan.

La exposición puede visitarse hasta el 26 de septiembre, en horario de martes a viernes de 17,30 a 20,30 horas y los sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas y de 17,30 a 20,30 horas.