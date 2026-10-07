La UCSM distingue al presidente de UNIR, Rafael Puyol, con una cátedra por su legado académico - UNIR

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica Santa María (UCSM) distinguió a Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), con la concesión la Cátedra Santa María en Ciencias Sociales y Humanidades, un reconocimiento que pone en valor su sobresaliente trayectoria académica, investigadora y de gestión universitaria, así como sus aportes al estudio de la demografía y las transformaciones sociales contemporáneas.

La ceremonia fue presidida por el rector de la UCSM, Jorge Luis Cáceres Arce, y congregó a destacadas autoridades académicas y personalidades del ámbito jurídico y de las humanidades. Entre los asistentes estuvieron Joaquín Goyache Goñi, rector de la Universidad Complutense de Madrid; Alojzy Zbigniew Nowak, rector de la Universidad de Varsovia; Máximo Rondón, vicerrector de Investigación de la UCSM; Miriam Flores Castro, decana de Ciencias Sociales y Humanidades de la UCSM; y Manuel Herrera Gómez, director académico de Relaciones Internacionales de UNIR.

El acto se desarrolló en dos momentos especialmente significativos. En primer lugar, Rafael Puyol participó en la develación de una placa conmemorativa que reconoce su trayectoria académica, investigadora y de liderazgo universitario. Posteriormente, tuvo lugar la ceremonia en la que se otorgó la Cátedra Santa María en Ciencias Sociales y Humanidades, inaugurada en su honor por sus méritos y contribuciones al desarrollo del conocimiento en este campo.

REFLEXIONES COMPARTIDAS SOBRE LA POBLACIÓN LONGEVA

Durante su intervención, Puyol agradeció la distinción otorgada por la universidad arequipeña y destacó el valor de los vínculos académicos que unen a ambas instituciones. Asimismo, compartió una reflexión sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: el envejecimiento de la población mundial.

"El mundo se hace mayor porque cada vez hay más personas que cumplen los 65 años", afirmó el académico, quien recordó que actualmente existen alrededor de 830 millones de personas mayores en el planeta y que esta cifra seguirá creciendo en las próximas décadas.

Puyol subrayó además que "el envejecimiento es frecuentemente visto como un problema", aunque advirtió que también representa una oportunidad para las sociedades contemporáneas, tanto desde el punto de vista económico como social. En esa línea, defendió el papel activo de las personas mayores en ámbitos como el empleo, el consumo y la transmisión de conocimiento.

En su análisis sobre la longevidad, señaló que "vivir más años es un anhelo generalizado y una posibilidad real", gracias a los avances científicos y médicos registrados en las últimas décadas. No obstante, invitó a reflexionar sobre los retos que acompañan a ese fenómeno y sostuvo que "que el mundo se está haciendo mayor es una verdad incuestionable y eso hay que verlo ante todo como una gran conquista social".

MÁS DE CINCO DÉCADAS EN EL CAMPO ACADÉMICO, CIENTÍFICO E INVESTIGACIÓN

Esta distinción refuerza una estrecha relación académica entre la UCSM y Rafael Puyol. En octubre de 2025, la universidad peruana le otorgó el nombramiento de Profesor Honorario, en reconocimiento a su contribución al pensamiento universitario y a la cooperación internacional.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Rafael Puyol es catedrático emérito de Geografía Humana, fue rector de la Universidad Complutense de Madrid entre 1995 y 2003 y actualmente preside UNIR. Es doctor honoris causa por siete universidades extranjeras, autor de 22 libros y más de 300 artículos científicos. Su obra más reciente, ¿Un mundo sin personas? (2025), es considerada una referencia en el análisis de los desafíos demográficos y sociales del siglo XXI.