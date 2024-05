UGT y CCOO reclaman este 1 de Mayo en Logroño "pleno empleo, incremento de salarios y reducción de jornada"

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

"Pleno empleo, incremento de los salarios y reducción de jornada". Ha sido la reivindicación principal que, este miércoles, han hecho desde los sindicatos UGT y CCOO de La Rioja con motivo de la conmemoracion del 1 de Mayo, durante la manifestación que ha recorrido Logroño bajo el lema 'Pleno empleo. Menos jornada. Mejores salarios'.

Una marcha en la que han participado centenares de personas, entre las que se encontraban la vicesecretaria general de UGT federal, la riojana Cristina Antoñanzas, así como representantes de partidos políticos como PSOE o Izquierda Unida, y en la que se han dejado ver banderas republicanas y palestinas.

El secretario general de UGT de La Rioja, Jesús Izquierdo, ha asegurado, momentos antes de iniciar la marcha, que "volvemos a salir a la calle para reivindicar pleno empleo porque esa es nuestra máxima aspiración".

"Y volvemos a reclamar el incremento de los salarios y la reducción de la jornada como dos hitos que tenemos que alcanzar a lo largo de esta legislatura, porque desde UGT y Comisiones Obreras queremos que se redistribuya la riqueza que se genera en nuestro país. Tenemos que repartir el tiempo de trabajo y ese va a ser el debate del futuro", ha avanzado.

Por eso, ha continuado, "queremos que se reduzca la jornada de trabajo y le pedimos a la patronal en las mesas de negociación que tenemos abiertas responsabilidad, queremos que se cumpla el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva y que se traslade al incremento de los salarios esos beneficios millonarios que se están produciendo en algunos sectores".

"Y en un día como hoy volvemos a reclamar también el fin de las guerras. No puede ser que en países como Ucrania y Palestina en este último se esté produciendo un auténtico genocidio. Y es por eso que decimos no a la guerra. Y aspiramos desde UGT y Comisiones Obreras a que haya una sociedad más justa y más igualitaria", ha señalado.

Preguntado por la situación politica, Izquierdo ha dicho que "el presidente del Gobierno nos hacía una pregunta a toda la sociedad, si merece la pena, y desde los sindicatos hemos dicho que sí merece la pena".

"Que merece la pena seguir incrementando el salario mínimo interprofesional, que merece la pena profundizar en la reforma laboral que tiene que posibilitar que haya cada día más empleo y de más calidad, que hay que seguir abordando la suficiencia del sistema de pensiones y por supuesto que se garantice que se actualicen conforme al IPC, que queremos seguir avanzando en la agenda social que queda pendiente y en la recuperación de derechos y libertades", ha reseñado.

Para su homólogo de CCOO, Jorge Ruano, "volvemos a salir a la calle para reivindicar el cambio de modelo que estamos haciendo, hay que recordar que en este país, en la última legislatura, le hemos dado la vuelta completamente a los modelos neoliberales que existían".

"Y hemos demostrado con acuerdo y con legislación que se puede cambiar el país, que es bueno para el empleo, que los incrementos salariales y del salario mínimo son buenos para el empleo y para la economía. Y que tener un contrato indefinido es bueno para el empleo y para la economía. Y que tener un proyecto claro del sistema público de pensiones es la garantía de futuro para el país", ha añadido.

Así, "sabiendo lo compleja que va a ser esta nueva legislatura, venimos a reclamar que se negocie, que se acuerde, que se profundice en el sistema de reformas que tenemos por delante", porque, a su juicio, "nuestra razón de ser es transformar la realidad y venimos a exigir de nuevo que queremos transformar la realidad, para aquellos que menos tienen, para aquellos que sufren y para todo el mundo del trabajo".

Sobre la situación política, Ruano ha reconocido que "el momento político es complicado, pero lo era hace dos semanas" y ha planteado que "la clave está que hay que seguir negociando con los agentes sociales, trasladar eso a los grupos políticos y llegar a acuerdos y enfrentarlos en el Parlamento, que es donde está la soberanía popular".

"No podemos seguir al albur de otros elementos que ven cómo se han desmoronado sus dogmas durante los últimos cuatro años e intentan meternos palos en las ruedas y torpedear los avances que se están consiguiendo en este país. Reclamamos que la legitimidad está donde tiene que estar y que hay que sacar de la ecuación aquellos que intentan influir de manera poco legítima en las decisiones que se toman por la mayoría social de este país", ha concluido.

Por último, Cristina Antoñanzas ha mostrado su convencimiento en que "en cualquier ciudad de España tenemos que estar los sindicalistas presentes en la calle, para seguir reivindicando los derechos que estamos defendiendo, pero sobre todo, yo creo que este 1 de Mayo es más importante, porque se está poniendo en nuestro país en cuestión lo que votamos en las urnas".

"Hay que respetar las mayorías parlamentarias que hay en este momento en el Congreso de los Diputados y en el Senado. No puede ser que si no gobierna la derecha, el Gobierno sea ilegítimo, el Gobierno no tenga capacidad, sea un gobierno Frankenstein. Yo haría una llamada de atención al PP, un partido que siempre ha demostrado que ha sido demócrata y que siempre ha trabajado también para que ese país salga adelante, pero en estos momentos ha perdido totalmente el rumbo", ha dicho, con una referencia especial a las leyes de memoria democrática.

Por eso, ha advertido que "los agentes sociales, en este caso los sindicatos de clase, vamos a estar enfrente de todo aquello que suponga un retroceso de la democracia".

"Y que no nos hablen de libertad y de que hay que pelear en estos momentos por la libertad en nuestro país. En nuestro país hay que recordar que no hace tanto tiempo no se podía estar en la calle y no podíamos estar haciendo ni nosotros ni ellos las declaraciones que están haciendo", ha subrayado.

Por lo tanto, ha finalizado asegurando que "las calles las llenamos para seguir reivindicando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y como sindicato de clase ahí nos van a tener enfrente siempre que estén en contra de la democracia y sobre todo en contra de la libertad".