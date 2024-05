UGT pide al Gobierno riojano mantener las "conquistas" del colectivo LGTBI tras ser "pionera" con la Ley Trans

"Poner la mirada de las políticas de empleo en las personas LGTBI es muy importante", ha señalado pidiendo el desarrollo de la Ley de Empleo

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable confederal del área LGTBI de UGT, Toño Abad, ha pedido hoy al Gobierno riojano mantener las "conquistas" de este colectivo tras ser "pionera" con la aprobación de la Ley de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares.

En rueda de prensa, Abad ha dado a conocer un estudio, nacional, que señala cómo el cuarenta por ciento de las personas LGTBI cuando van al trabajo, a pesar de que en sus ámbitos familiares y sociales están fuera del armario, vuelven a éste.

"Nos escondemos ante esas situaciones de violencia, porque hay un 78 por ciento de las personas LGTBI que reconocen que han vivido alguna situación de violencia, desde violencias verbales hasta violencias físicas", ha afirmado.

El 73 por ciento considera que no tiene las mismas oportunidades que el resto de las personas, por lo que "hay una situación de percepción de discriminación".

Además, un cuarenta por ciento han sufrido discriminación de forma directa en las entrevistas de trabajo por su identidad de género. Cifras que hablan, por tanto de una situación "muy extendida".

Como consecuencia, se produce una "renuncia de derechos" al esconder su situación, que pasan por no disfrutar de su permiso de matrimonio cuando lo contraen con una persona del mismo sexo, por no tener que contarlo, o no acompañan a su pareja a una consulta oncológica.

En este sentido, se ha producido, ha dicho, un "cambio histórico" con la aprobación de los planes LGTBI para las empresas que, en cambio, aún no tienen del reglamento necesario porque se está "negociando en el ámbito del dialogo social".

Ha visto "urgente que las empresas, que tienen la obligación de establecer las medidas, tengan esa seguridad jurídica para ponerlas en marcha". Por eso, ha exigido al Ministerio de Trabajo que apruebe el reglamento que regula los planes LGTBI "con urgencia".

La Rioja, ha señalado, fue "pionera" con la aprobación de la Ley Trans, en la pasada legislatura y, ahora, ha instado al Gobierno de La Rioja a que "no sólo mantenga lo que se ha conquistado, sino que, además, haga el esfuerzo de desarrollarlo".

LEY DE EMPLEO

En este sentido, le ha instado a "desarrollar las políticas activas de empleo" tras la aprobación de la nueva Ley de Empleo, en el ámbito en el que las comunidades tienen competencias, con el objetivo de proteger a al colectivo LGTBI.

Así, ha explicado, esta ley, en su artículo 55, "dice que el colectivo LGTBI será prioritario en las políticas activas de empleo junto con otros colectivos como el de la discapacidad o las mujeres víctimas de violencia de género".

De este modo, ha señalado cómo "poner la mirada de las políticas activas de empleo en las personas LGTBI es muy importante, porque estamos hablando de que las situaciones de discriminación a lo largo de la vida pueden producir que se pierdan oportunidades".

"La Rioja", ha dicho, "ha dado grandes pasos para tener una protección de las personas LGTBI y de otros colectivos de la población; las mujeres, personas con discapacidad, migrantes".

"Tenemos que seguir manteniendo no solo ese nivel de compromiso desde la política con las normas, sino mantener lo que se ha conquistado", ha aseverado.