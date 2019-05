Publicado 16/05/2019 18:26:37 CET

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y 15 universidades ecuatorianas muestran su unión y entendimiento en San Millán de la Cogolla.

En un comunicado, "lo que hace once siglos era una anotación en el área marginal de la página, hoy día se ha convertido en una lengua en común que une ambos lados del Atlántico". Un hermanamiento que "se ha escenificado esta mañana en la que es la cuna del español por antonomasia: San Millán de la Cogolla". La localidad riojana ha sido testigo de excepción de la presentación oficial del I Plan de Movilidad Virtual Mejía Lequerica, un convenio llamado a ser pionero en lo que a la enseñanza universitaria se refiere.

El acuerdo, que el lunes pasado suscribieron UNIR y una quincena de universidades ecuatorianas, ha sido refrendado hoy en una clara muestra de unidad y hermanamiento entre los allí presentes. Así lo ha entendido el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, invitado de excepción a un lugar repleto de simbolismo, como ha dejado claro.

"Hace mil años este territorio era una universidad, un lugar de conocimiento, y ahora estamos hablando con rectores universitarios", ha señalado. También, como no podía ser de otra forma, ha hecho referencia al entendimiento entre lenguas "en el sentido de la convivencia lingüística entre muchas lenguas y en el de unión de todos los países hispanohablantes".

Pérez se ha dirigido a las autoridades académicas ecuatorianas y de UNIR al señalar que este Plan de Movilidad Virtual Mejía Lequerica "viene a constatar una vocación, la de transitar el conocimiento, la convivencia, la modernidad, la actualidad y el futuro entre todos ustedes".

Una modernidad que, según sus palabras, se refleja en la Universidad Internacional de La Rioja, "que ha sabido adaptar los conocimientos en tránsito, a través de lo actual y de lo que va a ser el futuro; el conocimiento va a ir por la red, no se puede estancar, debe ser global y UNIR así lo ha entendido y lo practica".

Por su parte, José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR, ha evocado la figura de Mejía Lequerica, ilustre quiteño quien hiciera de nexo de unión entre la tierra ecuatoriana y la península ibérica. "Y el convenio que lleva su nombre tendrá esa misma función, al permitir que un buen número de universitarios ecuatorianos cursen algunas asignaturas en UNIR, lo que comporta un mejor conocimiento de la sociedad española y de su sistema universitario vigente", ha explicado.

Y no ha ocultado su deseo de que "sirva también para estrechar lazos entre nuestras respectivas instituciones y la colaboración se extienda al intercambio de profesores y a la participación de proyectos de investigación conjuntos".

Su anhelo ha encontrado un amplio eco en la delegación ecuatoriana. Su principal representante, el rector de la Universidad Técnica de Ambato, Galo Oswaldo Naranjo, no ha dudado en transmitir su agradecimiento "por toda la experiencia que estamos viviendo y hacernos sentir tan bien". Además, ha asegurado que este convenio "no es un papel más que no significa nada, sino que es un compromiso que nos liga al crecimiento de los seres humanos de manera permanente. Por eso es un motivo de alegría".

El máximo responsable de la Universidad Técnica Luis Vargas, Girard David Vernaza, también ha mostrado su satisfacción por un pacto que constituye "no solo la internacionalización de nuestra universidad, sino el hermanamiento de nuestros pueblos; la firma de este convenio perdurará porque lo hemos hecho con amor, voluntad y conciencia". Su homólogo en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Hugo Milton Ruiz, se ha despedido de San Millán de la Cogolla "convencido de que UNIR es una gran universidad, que conculca permanentemente la excelencia y la calidad, igual que nosotros la estamos inculcando en Ecuador".

El I Plan de Movilidad Virtual Mejía Lequerica permitirá a 1.500 estudiantes ecuatorianos de estudios de pregrado, previamente seleccionados por sus universidades, optar a una beca para, a partir de octubre de este año, cursar y convalidar asignaturas en UNIR sin necesidad de desplazamientos. En total, serán 41 las materias que podrán elegir, pertenecientes a los Grados de Psicología, Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Pedagogía, Ingeniería Informática, Música, Humanidades, Trabajo Social, Administración y Gestión de Empresas, Comunicación y Marketing.

De esta forma, personas que por obligaciones familiares y laborales, por diversidad funcional o falta de recursos, entre otros motivos, no puedan abandonar el domicilio de residencia podrán experimentar la internacionalización y familiarizarse con la educación superior online. Una enseñanza en la que contarán con clases presenciales virtuales, clases magistrales, contenidos digitalizados y tutores personalizados.

Un verdadero marco de intercambio virtual de conocimiento destinado a enriquecer y mejorar la formación integral de los estudiantes ecuatorianos, a la par que se fomenta su espíritu crítico.

