UNIR convierte Cusco en epicentro del debate sobre liderazgo e inteligencia artificial - UNIR

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) celebró este jueves el 'Summit Perú 2026: Liderazgo Público en la Era de la Inteligencia Artificial', un encuentro académico internacional que convirtió a la ciudad imperial en punto de encuentro para autoridades, expertos y académicos de distintos países comprometidos con la modernización de la gestión pública.

El evento, desarrollado en la Capilla de San Antonio Abad del Monasterio Belmond Hotel de Cusco, tuvo como objetivo promover el intercambio de experiencias internacionales y fortalecer las capacidades de los servidores públicos frente a los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial.

El encuentro contó con la participación de Marco Vinelli Ruiz, ministro de Desarrollo Agrario y Riego del Perú; Luis Beltrán Pantoja Calvo, alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco; Luis Antonio Permuy Muñoz-Rivero, director ejecutivo de UNIR; y Martín Santiváñez Vivanco, director de Desarrollo Institucional de UNIR, quienes coincidieron en destacar la importancia de fortalecer la formación de los líderes públicos ante un entorno cada vez más marcado por la innovación tecnológica.

Durante su intervención, Martín Santiváñez Vivanco subrayó la responsabilidad de las instituciones académicas en la transformación social. "Quien tiene que gobernar las naciones, las sociedades, las comunidades y los pueblos tiene que ser aquel que destaca en la virtud de la inteligencia", afirmó. Asimismo, recordó que la misión de la universidad es impulsar el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones para los retos colectivos.

Además, señaló que "hoy día tenemos una oportunidad de ponernos a pensar cómo mejoramos nuestra sociedad, nuestro municipio, nuestro ministerio, nuestra contraloría o nuestro servicio público particular", reivindicando el papel de la educación superior como motor de cambio para el desarrollo de los países.

PROGRAMA CON PONENCIAS MAGISTRALES Y CONVERSATORIO INTERNACIONAL

El programa académico se inició con la conferencia magistral internacional sobre liderazgo innovador e inteligencia artificial en las administraciones públicas, impartida por Guido Moncayo Vives, docente del Área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UNIR.

Posteriormente, Víctor Bonilla Ortega, director académico del Máster en Dirección y Gestión Pública de UNIR, ofreció la ponencia 'De la Transparencia a la Inteligencia pública: el poder de los datos abiertos en la era de la IA', en la que defendió que "la pregunta que debemos hacernos no es cuántas herramientas de inteligencia artificial tendrá el Estado, sino cómo debemos liderarlas cuando sus propios datos puedan convertirse en nuevas preguntas ciudadanas".

Del mismo modo, sostuvo que "publicar datos no basta; debemos conseguir que esos datos respondan preguntas, permitan generar conocimiento y ayuden a comprender mejor la actuación de las instituciones".

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue el conversatorio internacional de expertos 'Liderazgo Público e Inteligencia Artificial', moderado por Víctor Pascual, director del Área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UNIR. En él participaron Lesly Shica Seguil, exministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (MIDIS); y Riego del Perú; Pablo Muñoz Peña, CEO de Finsmart Ltda. (Chile); y Julio Solano Jiménez, director de Gestión del Conocimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre innovación, liderazgo y transformación digital en el sector público.

La segunda gran ponencia internacional estuvo a cargo de Isabel Bonig Trigueros, coordinadora adjunta y docente del Máster Universitario en Dirección y Gestión Pública de UNIR, con la conferencia "Ética, Buen Gobierno y Liderazgo: los pilares de la transformación en la Administración Local". Durante su exposición sostuvo que "la ética pública no puede quedarse en un plano teórico; debe formar parte de la cultura organizacional y traducirse en decisiones concretas que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía".

Asimismo, remarcó que "no puede existir buen gobierno sin transparencia, rendición de cuentas y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos".

CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA JORNADA

Al cierre de la jornada matutina, Víctor Pascual destacó que "la verdadera transformación descansa sobre tres pilares fundamentales: la ética, el buen gobierno y el liderazgo público", subrayando que la incorporación de nuevas tecnologías debe ir acompañada de una visión estratégica orientada al servicio ciudadano y a la generación de confianza en las instituciones.

La última actividad desarrollada en el marco del evento fue un taller práctico sobre alguna de las materias abordadas en el día, el cual estuvo presidido por Marco Vinelli Ruiz, ministro de Desarrollo Agrario y Riego del Perú. El encuentro congregó además a representantes de administraciones públicas, organismos nacionales e internacionales, académicos y profesionales interesados en impulsar una gestión pública más eficiente, transparente e innovadora.

Con iniciativas como este Summit, UNIR reafirma su compromiso con el desarrollo del Perú a través de una oferta educativa de calidad, especialmente en el ámbito de la gestión pública, la gobernanza, el liderazgo institucional y la transformación digital. A través de sus programas de posgrado y formación especializada, la universidad contribuye a preparar a los profesionales y servidores públicos que liderarán los procesos de innovación y modernización que demandan las instituciones del país.