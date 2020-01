Publicado 23/01/2020 11:17:44 CET

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) organiza unas jornadas sobre el futuro de la universidad. Han apuntado que los cambios tecnológicos, sociales y económicos propician nuevos escenarios, y por ello la universidad en general, y la española en particular, "no tiene más remedio que adaptarse a ello".

Desde la universidad on line han indicado que "es un reto dentro de un mundo en rápida y permanente transformación para el que resultan necesarios nuevos profesionales y modelos formativos. De esa forma, se propiciará una educación tendente a realizarse a lo largo de toda la vida".

Este es el objetivo sobre el que versan 'Los futuros de la universidad'. El nuevo seminario académico de UNIR que dirige su presidente, Rafael Puyol, ex rector de la Universidad Complutense de Madrid. Un ciclo surgido por la constante preocupación de UNIR por los temas universitarios, como ha quedado constancia en anteriores seminarios y publicaciones. Y, para llevarlo a cabo, serán varios los ex presidentes de la CRUE los que, entre los meses de enero y julio, compartan sus conocimientos sobre la problemática universitaria, tanto a nivel español como internacional.

El primero en intervenir será Juan Antonio Vázquez, catedrático de Economía Aplicada. Ex rector de la Universidad de Oviedo y ex Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Lo hará este lunes 27 de enero a las 12,30 horas en la sede madrileña de Proeduca (calle Almansa, 101).

Federico Gutiérrez, ex rector de la Universidad de Cantabria, tomará el relevo el 10 de febrero, si bien su intervención será en el rectorado de UNIR, en Logroño. El 26 de marzo será el turno de Ángel Gabilondo, ex rector de la Universidad Autónoma de Madrid. Adelaida de la Calle, ex rectora de la Universidad de Málaga, intervendrá en el mes de abril, mientras que en mayo lo hará Segundo Píriz, ex rector de la Universidad de Extremadura.

El mes de junio le corresponderá a Roberto Fernández, ex rector de la Universidad de Lérida, y el broche final en julio correrá a cargo de José Carlos Giménez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba y actual presidente de la CRUE.

