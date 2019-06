La UR acogerá dos congresos de Ingeniería Industrial que serán foro de encuentro de investigadores nacionales y europeos

Publicado 29/06/2019 17:30:55 CET

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja acogerá la próxima semana dos congresos de Ingeniería Industrial que serán foro de encuentro de investigadores y grupos de investigación nacionales y europeos en los campos de la Simulación y la Automática.

El catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de La Rioja, Emilio Jiménez, actuará de anfitrión del congreso europeo EUROSIM2019 como presidente de EUROSIM, la Federación de Grupos Europeos en Simulación. El Prof. Emilio Jiménez es presidente desde la edición de 2016 del congreso, celebrado en Finlandia.

En EUROSIM2019 se darán cita 150 investigadores de Europa, Estados Unidos, Japón y Australia.

Esta reunión internacional se ha hecho coincidir con el simposio conjunto del Grupo de Control Inteligente (CI) y el Grupo de Modelado Simulación y Optimización (MSO) del Comité Español de Automática (CEA), que reunirá a 50 investigadores.

El rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio, inaugurará el simposio nacional el lunes 1 de julio a las 16,00 horas en el Salón de Actos del Edificio Politécnico; y el congreso internacional EUROSIM2019 el martes 2 de julio a las 9,00 horas en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.

La Universidad de La Rioja será, por tanto, durante la próxima semana un foro de encuentro entre grupos nacionales e investigadores y grupos europeos en algunos de los ámbitos más vanguardistas de la Ingeniería Industrial, potenciando la difusión de las presentaciones de sus últimos avances y favoreciendo los contactos entre ellos.

El programa académico del simposio nacional incluye la celebración de sesiones plenarias, así como comunicaciones, ponencias orales y pósteres. Las ponencias plenarias del Simposio serán impartidas por los prestigiosos profesores Manuel Silva y José Manuel Andújar, así como por el escritor y divulgador Javier Sanz.

Las ponencias plenarias de EUROSIM2019, que se realizarán tras la sesión inaugural del día 2 en el Aula Magna de la UR, serán impartidas también por los profesores Silva y Andújar, así como por el profesor Felix Breitenecker del TU de Viena.

LA AUTOMÁTICA Y LA SIMULACIÓN

¿En qué consisten la Automática y la Simulación? ¿Por qué son tan importantes?. La Automática pretende facilitar y mejorar el desarrollo de diferentes actividades a las personas tratando de sustituir al operador humano en sus tareas físicas o mentales por dispositivos artificiales.

Por ejemplo, una lavadora automática nos reemplaza a la hora de decidir cuándo se pasa de la fase de lavado a la de aclarado y nos evita tener que abrir o cerrar grifos, desagües o que frotar la ropa.

Lo mismo se puede decir de una estación de depuración de aguas residuales o en la operación de dispositivos tan comunes como los drones, que no se podrían estabilizar si no incorporasen a bordo un sistema automático de control de vuelo que mide en todo momento su "inclinación" (actitud) y decide la velocidad que deben tomar sus hélices para equilibrarlo.

Por otra parte, la Simulación consiste en una representación en un ordenador (modelo) de un sistema real, mediante la cual podemos determinar cómo funcionaría y evolucionaría ese sistema, sin necesidad de tenerlo físicamente, de manera que podemos tomar decisiones del diseño o de la operación de ese sistema.

Por ejemplo, antes de fabricar un modelo de avión o de cohete se modela y se comprueba computacionalmente que su funcionamiento será correcto, o antes de ponernos a fabricar coches de diversos modelos, colores, tamaños, etc. con recursos limitados, verificamos que se va a dar órdenes de construcción correctas. Esa toma de decisiones basada en simulación se emplea para fabricación automatizada, gestión de tráfico (rodado, aéreo, etc.), entrenamientos especializados (para pilotos, operadores...), etc.