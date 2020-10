La UR aprueba el calendario de elecciones al Rectorado que fija la votación el martes 17 de noviembre

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja ha aprobado hoy, jueves 15 de octubre, la convocatoria y el calendario de elecciones al Rectorado. La comunidad universitaria está llamada a las urnas el martes 17 de noviembre.

En febrero de 2020 se convocaron elecciones al Rectorado de la Universidad de La Rioja, que quedaron paralizadas como consecuencia la declaración del Estado de Alarma por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19.

El Consejo de Gobierno de la UR acordó, en la reunión celebrada el 28 de mayo, dar por finalizado el proceso electoral iniciado "con la obligación de iniciar un nuevo proceso electoral cuando cesen las actuales circunstancias excepcionales y que quede garantizado el derecho a sufragio de la comunidad universitaria".

A su vez, el Consejo de Gobierno de la UR se reunió el jueves 17 de septiembre y acordó iniciar un nuevo proceso electoral al Rectorado de la Universidad de La Rioja; por lo que, en la reunión de hoy, jueves 15 de octubre, se ha debatido y aprobado la convocatoria de elecciones al Rectorado y el calendario correspondiente.

La comunidad universitaria de La Rioja fue convocada a las urnas para la elección del rector, por última vez, el 25 de abril de 2016. Entonces fue elegido el actual rector, Julio Rubio García, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.

NUEVO CALENDARIO

El calendario electoral aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja establece el inicio del proceso electoral el viernes 16 de octubre. El lunes 19 se publicará el censo provisional y el 20 y 21 se podrán efectuar reclamaciones, con el fin de publicar el censo de forma definitiva el jueves 22 de octubre.

Los aspirantes al Rectorado podrán formalizar sus candidaturas el viernes 23, el lunes 26 y el martes 27 de octubre. Éstas se proclamarán provisionalmente el miércoles 28, mientras que el 29 y 30 se podrán cursar reclamaciones para proclamar definitivamente las candidaturas el lunes 2 de noviembre.

Al día siguiente (martes 3) se sortearán los miembros de las mesas electorales y del miércoles 4 al viernes 6 de noviembre los candidatos podrán llevar a cabo actos de campaña electoral. El voto anticipado se podrá emitir la semana del lunes 9 al viernes 13 de noviembre.

El día señalado para las votaciones es el martes 17 de noviembre. Las urnas estarán abiertas entre las 10,00 a las 19,00 horas. Esa misma tarde se procederá al escrutinio y proclamación provisional de los resultados: de rector o rectora electo, si lo hubiera, o de candidatos para una segunda vuelta, en su caso.

Tras el plazo de reclamación (18 y 19 de noviembre), el viernes 20 se proclamarán los resultados definitivos, bien de rector/a electo o de candidatos a una segunda vuelta, si ninguno hubiera obtenido mayoría absoluta.

En este caso, la comunidad universitaria sería convocada a una votación en segunda vuelta el martes 1 de diciembre, celebrándose la campaña electoral del 23 y 24 de noviembre, pudiendo emitirse el voto anticipado del 25 al 27 de noviembre; y siendo la proclamación provisional de rector electo el martes 1 de diciembre y la definitiva, el viernes 4.

SUFRAGIO UNIVERSAL PONDERADO

La elección se realizará mediante sufragio universal entre los miembros de los cuatro sectores de la comunidad universitaria. Los resultados se ponderan de acuerdo con el peso que el sistema otorga a cada uno de esos colectivos:

SECTOR I) PROFESORES DOCTORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE A LA UNIVERSIDAD: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Titulares de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores con título de Doctor. PONDERACIÓN: 52%.

SECTOR II) PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR NO DOCTOR O QUE SIÉNDOLO NO TENGA VINCULACIÓN PERMANENTE A LA UNIVERSIDAD: Personal docente e investigador no incluido en el Sector I, incluyéndose en el mismo al personal investigador en formación y perfeccionamiento. PONDERACIÓN: 14%.



SECTOR III) ESTUDIANTES: Los alumnos matriculados en el curso en que se convocan las elecciones en cualquiera de los tres ciclos. PONDERACIÓN: 22%.

SECTOR IV) PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: los funcionarios y el personal laboral de administración y servicios. PONDERACIÓN: 12%.

Esta será la décima convocatoria electoral para la elección de la persona que ocupe el Rectorado de la Universidad de La Rioja.

El 25 de abril de 1994, Urbano Espinosa Ruiz, catedrático de Historia Antigua, tomó el testigo de Pedro J. Campos, presidente de la Comisión Gestora, al ser elegido por el Claustro como primer rector de la Universidad de La Rioja, tras enfrentarse al catedrático Carmelo Cunchillos.

Urbano Espinosa Ruiz repitió victoria en 1995 y 1999, procesos electorales a los que se presentó en solitario. En 2001 fue elegida Carmen Ortiz Lallana, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en segunda vuelta en el Claustro; y en 2004 compitió contra José M.ª Martínez de Pisón, catedrático de Filosofía del Derecho, en las primeras elecciones celebradas por sufragio universal ponderado.

Martínez de Pisón venció en 2004 y renovó mandato en solitario en 2008. En 2012 fue elegido rector José Arnáez Vadillo, catedrático de Geografía Física, y en 2016 Julio Rubio García, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, ganó las elecciones a las que concurrían ambos.

En febrero de 2020 se convocaron elecciones al Rectorado de la Universidad de La Rioja, pero quedaron paralizadas y finalmente anuladas como consecuencia la declaración del Estado de Alarma por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19.