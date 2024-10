La UR celebra los días 28 y 29 de octubre su VIII Seminario de Estudios Irlandeses, en torno a Halloween

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El VIII Seminario Internacional de Estudios Irlandeses de la Universidad de La Rioja se celebra, en esta nueva edición, el lunes 28 y el martes 29 de octubre, en torno a las celebraciones de Halloween y con las escritoras irlandesas Kerri ní Dochartaigh y Naoise Dolan como protagonistas.

Tal y como ha informado la UR, esta octava edición se plantea como un punto de reflexión acerca de las colaboraciones entre diferentes intersecciones y tipologías pothumanas, entre seres humanos y animales no humanos, el medioambiente y la tecnología, con el fin de promover la otredad y la igualdad de derechos.

El programa del VIII International Seminar on Halloween (EFACIS Irish Itinerary 2024): Posthuman Intersections in Irish Literatures está compuesto por conferencias y debates posteriores con académicos irlandeses, así como de presentaciones de libros, y se desarrolla tanto en la Universidad de La Rioja como en Santos Ochoa.

Halloween es la víspera de todos los muertos (All Hallow's Eve) y se celebra en Irlanda el 31 de octubre, fecha en que, según el calendario celta, termina el año. En ese momento, el sol del verano llega a su fin y la luz da paso a la oscuridad.

De hecho, en este punto de transición, el inicio del invierno daba por terminada la época de cosechas, lo que se traducía en grandes fiestas y celebraciones. Es en ese clímax colectivo cuando surge en Irlanda el Samhain que representa la semilla de lo que en la actualidad se conoce como Halloween.

VIII EDICIÓN DEL SEMINARIO.

El VIII International Seminar on Halloween (EFACIS Irish Itinerary 2024): Posthuman Intersections in Irish Literatures se inaugura el lunes 28 en la Sala de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial a partir de las 9.00h y, a continuación, habrá una lectura y posterior entrevista a la escritora irlandesa Naoise Dolan.

La jornada del lunes 28 finaliza con las charlas 'Normal People: narrating post-human relations in contemporary Irish literature', a cargo de Michael G. Cronin, de Maynooth University (Irlanda) y 'Sally Rooney and narration in the posthuman era', ofrecida por la profesora de la Universidad de La Rioja, Alicia Muro Llorente.

El seminario continúa el martes 29 con una lectura y posterior entrevista a la escritora irlandesa Kerri ní Dochartaigh, a cargo de la profesora Melania Terrazas.

Seguirán las charlas 'Post-Human Intersections in Northern Irish Literature: Medbh McGuckian', a cargo de María Jesús Lorenzo Modia, de la Universidad de La Coruña y 'Projections of a Posthumanist World of Affects in Irish Women's Fiction' (en formato únicamente) ofrecida por Margarita Estévez-Saá, de la Universidad de Santiago de Compostela.

Esta octava edición del seminario finalizará con un encuentro en español con la escritora irlandesa Naoise Dolan, a cargo de Melania Terrazas, que se desarrollará en la Librería Santos Ochoa de Logroño (c/ Presidente Calvo Sotelo, 19), siendo también retransmitido a través de su canal de Youtube.

INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN.

El VIII International Seminar on Halloween (EFACIS Irish Itinerary 2024): Posthuman Intersections in Irish Literatures está dirigido a todos los estudiantes tanto de la Universidad de La Rioja como del resto de universidades hermanadas a través del Centre of Irish Studies Banna/Bond (EFACIS) de la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Burgos y la Universidad de Deusto.

Además está dirigido a entusiastas de los estudios irlandeses en ámbitos públicos/privados y laborales, a todos aquellos relacionados con los estudios del mundo del cine y la historia, sociedad, arte y literatura de Irlanda, así como al público en general; así como a profesores y estudiantes de inglés de bachillerato y de últimos cursos de Enseñanza Secundaria, así como de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Academias de idiomas.

Esta actividad cultural es gratuita y las personas que quieran inscribirse podrán hacerlo hasta el 25 de octubre en el enlace: https://forms.office.com/e/mAMGMUaqnd. Unos días antes del Seminario Internacional, se enviará un enlace por correo electrónico para que los asistentes inscritos que no puedan asistir de forma presencial a las sesiones del martes por la mañana puedan hacerlo online.

Se expedirá un diploma acreditativo de la asistencia al Seminario solo para quienes se inscriban online. Para poder optar a 1crédito ECTS, además de acudir al 85% de las sesiones, se deberá entregar una memoria crítica y de prácticas de 2.500 palabras de extensión antes del 15 de noviembre de 2024 a la dirección: alicia.muro@unirioja.es.

Lo mismo deberán hacer los alumnos que deseen obtener un certificado de asistencia como Actividad Formativa dentro del Programa de Doctorado de Filología Inglesa (EMYDUR).

El VIII International Seminar on Halloween (EFACIS Irish Itinerary 2024): Posthuman Intersections in Irish Literatures, sufragado en gran medida por Culture Ireland, propone explorar otros momentos de transición y, más concretamente, el periodo en el que vivimos en la actualidad y que tiene que ver con las diversas configuraciones e intersecciones poshumanas. Todo ello se hará en torno a la producción literaria irlandesa contemporánea y desde un punto de vista trasversal.