La UR encara un curso en el que se abrirá una nueva etapa y el rector anima a ser conscientes de las metas conseguidas

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la UR, Juan Carlos Ayala, ha destacado que este recién estrenado curso 2024-2025 encara "un nuevo periodo y una nueva etapa para la Universidad de La Rioja" -en referencia al proceso electoral que se celebrará en los próximos meses- y anima "a trabajar juntos la memoria colectiva para ser conscientes de las metas a las que hemos llegado".

Juan Carlos Ayala ha realizado estas declaraciones minutos antes de participar en la solemne apertura del curso académico 2024-25 en el edificio Quintiliano, junto al catedrático y ponente de la lección inaugural, Rafael Muñoz Guillena, de la Universidad de Alicante y presidente de la Sociedad Española del Procesamiento del Lenguaje Natural. En el acto oficial también han participado el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el secretario general de la UR, Alfonso Agudo, entre otras autoridades.

Como ha reconocido Ayala, "la universidad es ese lugar en el que los debates, las ideas y el análisis deben tener siempre su espacio, respetando cada punto de vista".

Ayala ha defendido en su intervención que "sólo el debate y el respeto a las ideas y puntos de vista del otro nos permitirán tomar hoy las decisiones sobre cómo debe ser el modelo de la educación superior en La Rioja de los próximos años. Espero y deseo que seamos capaces de mantener este debate donde debe de producirse: en el seno de esta institución que tanto queremos".

INICIATIVAS Y LOGROS

Ayala también ha incidido en algunas de las iniciativas y logros conseguidos durante los últimos cuatro años destacando que "la puesta en marcha de todas estas iniciativas son logros colectivos conseguidos gracias a una labor de equipo y con la colaboración e implicación de la mayoría de las personas de nuestro campus".

En ese sentido, el rector de la UR ha recordado a la comunidad universitaria que "estos proyectos y actuaciones se sustentan en el Plan Estratégico de nuestra universidad, en cuya elaboración participaron todos los colectivos que conforman la comunidad universitaria, en el plan de transformación de La Rioja, y el nuevo Plan de Financiación Plurianual de la UR, en el cual se está trabajado con el gobierno regional".

"Todas estas actuaciones, y otras muchas que no he mencionado, como todos conocemos, necesitan de una adecuada dotación económica. Afortunadamente, hemos sido capaces de proponer cada año al Gobierno de La Rioja proyectos y convencerles de que era necesario su apoyo para mantener los estándares de docencia e investigación que todos deseamos. Así, hemos pasado de un presupuesto inicial en el año 2020 de 47,2 millones de euros a uno actual de 60,7 millones", ha destacado el rector de la Universidad de La Rioja.

En su intervención también ha hecho referencia al proceso de adaptación de los estatutos de la Universidad de la Rioja a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), destacando la implicación de todo el campus a través de sus representantes en el claustro universitario.

"En las próximas semanas la mesa del claustro se reunirá para ordenar y analizar todas las enmiendas presentadas y decidir las normas que regirán el claustro extraordinario en el que se han de debatir y votar dichas enmiendas. Esta adaptación a la LOSU supone algunos cambios de calado en cuanto a quien puede ser rector o rectora y los méritos que debe de poseer. Para nosotros, en esencia, el objetivo final sigue siendo el mismo: poner la universidad al servicio de la sociedad", ha explicado el rector.

En su discurso, Ayala ha alabado el trabajo de la Fundación Dialnet y de la Fundación General de la Universidad de La Rioja. De la primera ha dicho que trabaja "intensamente para incorporar como colaboradoras a las instituciones universitarias de la mayoría de los países latinoamericanos" destacando los acuerdos alcanzados con ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, con el fin de que Dialnet sea referencia internacional en todos los aspectos relacionados con las publicaciones científicas en español y que Dialnet Métricas se convierta en su sistema de medición de la calidad de las publicaciones científicas en Colombia.

En relación a la Fundación General de la Universidad de La Rioja (FUR), el rector ha hecho hincapié en el paso "muy importante que ha dado en el ámbito de la gestión al convertirse en Medio Propio de la UR, una figura administrativa que a buen seguro va a facilitar y agilizar mucho las labores del día de nuestra fundación y de nuestra universidad, y le proporcionará mayor estabilidad, si cabe".

Por su parte, Rafael Muñoz Guillena, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante y presidente de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN), ha impartido la lección inaugural: 'El procesamiento del lenguaje natural como eje central de la inteligencia artificial generativa'.

"TECNOLOGÍA DETRÁS DEL CHATGPT"

En concreto ha hablado de la tecnología que hay detrás del ChatGPT. "Estamos hablando de modelos del lenguaje. Al final las tecnologías del lenguaje son las que están marcando esa diferencia. El poder comunicarnos con las máquinas, como hablamos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos... esto facilita el que podamos sacar mayor productividad a toda la tecnología que existe".

Desde un punto de vista global, prosigue, "las tecnologías del lenguaje humano son las que están aportando esta capacidad a la inteligencia artificial para generar esos escritos que estamos viendo que parecen que está hecho por un humano y que, al final, está hecho por una máquina, pero que, sin el procesamiento del lenguaje natural o estas tecnologías del lenguaje, no sería más que una palabra detrás de la otra".

De hecho, "los sistemas, cuando se dicen que inventan, que alucinan, es porque, probabilísticamente, la palabra que viene a continuación es una que realmente no tiene nada que ver con la realidad".

Entonces -se ha preguntado- "¿Qué es lo que aporta el procesamiento del lenguaje natural?. Es disminuir esas probabilidades de alucinación y que los textos se parezcan más a cómo habla un ser humano".

REELECCIÓN

En otro orden de asuntos, el rector de la UR ha asegurado que "todavía" no ha tomado una decisión sobre si optará a la reelección del cargo en las próximas elecciones de la Universidad que se celebrarán en los próximos meses. "Todavía no lo tengo decidido, estamos en un momento en el que tenemos que aprobar los estatutos de la UR. No quiero que se mezcle mi posibilidad o no de presentarme con la aprobación de los estatutos. Cuando esto ocurra, tomaré mi decisión y la haré pública".