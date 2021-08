Urdiales hará doblete en la feria de San Mateo, del 19 al 22 de septiembre, que contará con 'El Juli' o Roca Rey

LOGROÑO, 13 (EUROPA PRESS)

El torero riojano Diego Urdiales hará doblete en la feria taurina de San Mateo de Logroño, que se extenderá del 19 al 22 de septiembre, con tres corridas a pie y una de rejones. Un ciclo mateo, que contará con las medidas sanitarias debido al COVID-19, y en la que también actuarán 'El Juli', José María Manzanares, Andrés Roca Rey, Pablo Aguado, Emilio de Justo y Antonio Ferrera - éste último con un 'mano a mano' con el diestro de Arnedo-.

A caballo, Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza y el rejoneador calagurritano Sergio Domínguez. Los carteles han sido presentados, el empresario Óscar Martínez Labiano, más conocido como 'Chopera', en la que se lidiarán astados de 'Zalduendo','Núñez del Cuvillo' y 'Garcigrande', así como de 'El Capea y Carmen Lorenzo', éstos últimos para el toreo a caballo. 'Chopera' ha calificado de "rematado" el ciclo de San Mateo, en el que se han tenido que "adaptar" a la pandemia, con un aforo al 50 por ciento.

De hecho, se ha reducido la feria en un festejo con respecto al año 2019, y se "han congelado los precios" con respecto a hace dos años, "en atención al abonado y al público en general". La renovación de abonos se realizará del 9 al 12 de septiembre, los nuevos abonados del 13 al 19 de septiembre, y entradas sueltas a partir del 14 de septiembre. Horarios serán del 9 al 17 de septiembre, de 10 a 14,00 horas, y de 16 a 19,00 horas, y desde el 18 de septiembre de forma ininterrumpida desde las 10,00 horas. Habrá abono y entrada joven, y un 10 por ciento de descuento para abonados.

El empresario ha reconocido que "todos sabemos que estamos inmersos en una pandemia sanitaria, pero también una pandemia económica, en la que la situación de todos es complicada", de ahí que haya agradecido "el esfuerzo que han hecho todos los profesionales taurinos" para poder lidiar.

FESTEJOS

A continuación, ha desvelado la composición de la feria de San Mateo, que tendrá el 18 de septiembre, a las 18,00 horas, como anticipo un concurso de recortadores, para a continuación, iniciarse el domingo, 19 de septiembre, con la corrida de rejones, con toros de 'El Capea' y Carmen Lorenzo, para Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio Domínguez - el calagurritano regresa a Logroño tras varios años de ausencia- y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Al día siguiente, y con astados de 'Zalduendo' se desarrollará un 'mano a mano' con Antonio Ferrera y Diego Urdiales. El diestro arnedano repetirá el 21 de septiembre, día de San Mateo, alternando con Emilio de Justo y Andrés Roca Rey, frente a una corrida de 'Núñez del Cuvillo'.

El ciclo mateo, se cerrará el miércoles 22 de septiembre, con toros de 'Garcigrande' para Julián López 'El Juli', José María Manzanares y Pablo Aguado.

Además, 'Chopera' ha anunciado, que con las medidas sanitarias pertinentes, habrá festejos de vaquillas populares, a las 09,30 horas, en la plaza de La Ribera, del 19 al 25 de septiembre.

Preguntado por la ausencia de hierros 'toristas', el empresario ha indicado que al reducir un festejo no se ha podido llevar a cabo, sobre todo, también para "la combinación de los carteles que hemos hecho, porque no todo el mundo mata hierros toristas". Además, se trata de "traer al mayor número de personas posible, y las experiencias que tenemos con hierros toristas aquí, no son buenas", ha concluido.