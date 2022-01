Uruñuela destaca que 'Actual 22' ha sido "el más especial en muchos años" y "el principio de algo más importante"

LOGROÑO, 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, ha destacado que la última edición de 'Actual 22' ha sido "el más especial y ambicioso en muchos años", así como que ha supuesto "un punto de inflexión, y el principio de algo más importante".

Acompañado del director de La Rioja 360, Jorge Fraile, y el director artístico de Actual Festival, Santiago Tabernero, así como los promotores y organizadores del 'Actual 22', ha indicado que 17.000 personas se han acercado a las diferentes actividades, algo que "no es cifra record pero que no era el objetivo, sino hacer una programación valiente" que se ha visto afectada por la situación sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus. Ha resaltado los más de 6.500 espectadores que se han acercado a las exposiciones.

Uruñuela ha afirmado, también, que "hemos tenido que hacer un ejercicio de reconversión del planteamiento inicial del Festival para que fuera seguro mantener el nivel de calidad", siendo, ha asegurado "el más ambicioso de los últimos años".

Los 17.000 espectadores de este Actual 22 se han repartido entre los 5.044 registrados en los conciertos de Riojaforum, con llenos confirmados en las noches de Nathy Peluso, Rigoberta Bandini, Kiko Veneno y Ariel Rot, Juan Perro y Rodrigo Cuevas; los 3.700 del ciclo de Cine (también con varios llenos como 'Drive my Car' o 'Hero'), el millar (990) en el ciclo De Palabra en el Círculo Logroñés, y los 741 de los espectáculos en La Gonza.

Una de las grandes novedades ha sido el enorme seguimiento a las exposiciones, que tras su inauguración conjunta en La Semana de las Artes a mediados de diciembre, han sumado más de 6.500 visitantes. Entre otros datos, el festival, asimismo, ha registrado un total de 557.601 visitas a su página web de 67.721 visitantes únicos; y un impacto en redes sociales de 253.071 personas; así como una extensa presencia en medios locales y nacionales.

El dato de asistencia "no es de récord ni tampoco era el objetivo: a una programación valiente se ha sumado el efecto indudable de la pandemia; ante eso ha prevalecido la calidad y cohesión de un festival que ha sido ampliamente reconocido por la crítica y el público", ha explicado Uruñuela, quien también ha hecho mención expresa a los promotores y organizadores de los diferentes eventos y acciones que no han podido celebrarse a causa de la pandemia: "Es importante poner en valor el inmenso volumen de horas de trabajo de muchas personas que ha habido detrás de todos esos espectáculos que no han podido ser, pero que esperamos no hayan sido en balde. A todos ellos y ellas les damos las gracias".

El consejero ha destacado, en su repaso a la programación, el valor de los grandes conciertos de Riojaforum, la sorpresa agradable de los nuevos ciclos Paraíso y De Palabra, o el impulso a la programación de cine, con dobles sesiones y la visita final de nombres propios como los de Isabel Coixet y Esther García. Tampoco ha olvidado el buen sabor de boca de la clausura, con los nuevos Premios A de Actual que homenajearon a la propia Coixet, Ricardo Romanos, Bob Pop y María José Llergo, en un evento que reunió a la cultura riojana en La Gonza.

"EL FESTIVAL HA CUMPLIDO SU MISIÓN"

Por su parte, Tabernero ha valorado la evolución de un festival marcado en parte por la pandemia: "Habíamos llegado a configurar un planeta música donde cabían todo tipo de estilos, donde cada persona pudiera encontrar su propio itinerario, su propio mapa y generar programaciones a la vez que provocaran curiosidad y ampliaran la posibilidad de acudir a conciertos; habíamos configurado un árbol frondoso en el que a pesar de tener que podar alguna rama por la situación sanitaria, ha seguido siendo espeso, atractivo, irresistible".

"La cultura ha servido para unirnos, el festival ha sido más necesario que nunca y ha ayudado a la sociedad a normalizar imágenes alentadoras, como ir por ejemplo por Bretón de los Herreros y ver a 400 personas haciendo cola para entrar a ver una película hindú, o el patio de butacas del Audiotorio Riojaforum vibrando con el arte y la energía de Nathy Peluso; creo que ha sido un enorme acierto celebrar el festival, ha cumplido con creces su misión".

El director artístico ha valorado también las novedades del Premio A de Actual, "que ha llegado para quedarse, con esa capacidad de distinguir el talento y celebrarlo"; la renovación gráfica importante en todo lo que tiene que ver con la marca, "con la imagen de los astronautas, que han sido un éxito".

UN FESTIVAL SEGURO

El director de La Rioja 360, Jorge Fraile, ha planteado para acabar que "el arduo trabajo de muchos meses de preparación, como el buen vino, ha tenido su resultado con la cosecha que, humildemente, podemos calificar de muy buena y reflejada en siete días de intensa actividad; el balance y los datos los espectáculos así lo avalan, y todo ello en la sexta ola de la pandemia. No ha sido fácil, no se lo voy a negar, pero lo hemos conseguido".

Fraile ha hecho un extenso repaso a todo el dispositivo de seguridad implementado en Actual para lograr un festival seguro, y que incluye también la ágil implantación del Certificado COVID tras su aprobación y entrada en vigor a finales de diciembre. La solicitud de este pasaporte, junto con la toma de temperatura y gel, y entradas numeradas y nominativas, entre otras cosas, han marcado el devenir del festival en todas y cada una de sus jornadas: "Fue necesario incrementar el personal de sala (azafatas y azafatos, taquilla y jefa de sala) con un total 83 servicios a lo largo del festival; todo el personal de Riojaforum trabajó intensamente cada día y gracias a este trabajo, podemos afirmar con rotundidad que la cultura ha seguido siendo segura".

CONTINUIDAD DE TABERNERO

Sobre su continuidad al frente de la dirección artística del Festival, Tabernero ha apuntado que le gustaría continuar, mientras Uruñuela también ha señalado que estaría a favor de la continuidad. No obstante, el actual director ha señalado que "hemos acordado posponer la decisión" para abordar este asunto.

En caso de su seguir al mando del festival, ha esbozado que le encantaría poder programar "conciertos más grandes" en el Palacio de Deportes, con un gran cabeza de cartel que tire del resto de actuaciones. Además, también ha señalado que se plantería adoptar la fórmula de abonos para que la gente acudiera, ya que es posiblemente uno de los debes de la escasez de público en algunas actuaciones la última edición, así como que 'Actual' "tenga más presencia en las calles".