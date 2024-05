USO La Rioja dice "sí al empleo, en mayúsculas" por el 1 de Mayo

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USO de La Rioja ha lanzado este miércoles, con motivo de la conmemoración del 1 de Mayo, un mensaje en el que dice "sí al empleo, con mayúsculas". Una delegación de la central sindical ha participado hoy en el acto central que este año han celebrado en Gijón junto con otras 9 delegaciones de USO de toda España.

En el mensaje, una carta firmada por el secretario general Luis María Miguel, apunta que "hace unos días se me partía el corazón al escuchar a una compañera en el sindicato decir que ser madre cada vez es más duro, tengo que estirar las nóminas hasta el infinito para pagar los gastos fijos -alquiler, luz, teléfonos y extraescolares-, los 5 almuerzos saludables del colegio y las 5 comidas al día, con sus 5 piezas de fruta, siete días a la semana".

Además, sigue relatando el escrito, "hay que hacer de tripas corazón para decir a los niños, mes tras mes, que las zapatillas que necesitan las compraremos cuando cobremos y que esa ropa de la que tanto se quejan tiene que durar un mes más. Trabajar así no renta, pero hay que tragar con lo que sea".

Miguel asegura, por eso, que "vivimos tiempos de precariedad". "De precariedad económica -dos sueldos muchas veces no dan para vivir-, precariedad social -el descrédito y desencanto con la política, la justicia, los sindicatos o la prensa son cada vez mayores- precariedad de solidaridad -nuestros micro-problemas son tantos que, gota a gota, nos ahogan y nos olvidamos de que a nuestro lado hay alguien que nos necesita, que nos pide micro-ayudas tan grandes como son una sonrisa, un saludo afectuoso o un café para hablar y sentir que no estamos solos- y, como no, precariedad laboral".

En La Rioja "hay empresas que llevan años sin renovar sus convenios y hay trabajadores que siguen con las mismas condiciones laborales de hace una década, con horarios abusivos y una organización tóxica de la jornada".

"En nombre de la rotación -señala- los trabajadores cambian de un día para otro de puesto de trabajo; en nombre de la productividad se entra y se sale de un ERTE a golpe de WhatsApp; en nombre de las mejoras laborales se firman altas de trabajo los lunes a sabiendas de que el viernes te darán de baja; o contratos indefinidos que hay que completar con otro empleo pues indefinido en trabajo quiere decir para unos días o durante unas horas; o por exigencias del llamado progreso tecnológico obligamos a nuestros mayores a pagar en cajeros automáticos, a quienes jamás se conectaron a las nuevas tecnologías a hacer trámites con la Administración por internet y a los más jóvenes a vivir desde instrucciones que se dan en códigos QR".

Así, recuerda que "en 1886, en la ciudad de Chicago, el 1 mayo los obreros iniciaron una huelga pidiendo algo que parecía imposible: ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir y ocho horas para la casa, la reivindicación del siglo XIX sigue siendo válida en el siglo XXI".

"1.744 horas anuales, 38,5 horas semanales, con horarios que respeten el tiempo de descanso y permitan conciliar el trabajo con las necesidades básicas personales -descanso, alimentación saludable, tiempo de ocio, etc.- y familiares. Desde una visión humanista del trabajo tenemos que reivindicar que un contrato es un pacto formal que se firma con el empleador y se defiende en los juzgados, y un compromiso implícito en el que cada una de las partes se compromete éticamente".

"El trabajador, a cumplir con las exigencias de su categoría laboral. El empleador, a respetar escrupulosamente la ley. La Administración, a promover políticas responsables en materia de seguridad laboral, igualdad de oportunidades, remuneración económica, etc. y también se compromete a hacer que se cumpla con la ley", afirma.

Es decir, "a dotarse de un cuerpo de inspectores de trabajo que velen para que los planes de prevención no sean papel mojado, los horas fuera del horario laboral no sean un derecho adquirido de algunos empresarios o la responsabilidad del trabajador se ajuste a su categoría laboral; y garantizar que, tras la vida laboral, tengamos pensiones blindadas constitucionalmente que permitan mantener el poder adquisitivo real, que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, o aumento de las tarifas de los servicios básicos, nos priven de una vida digna".

"Hoy, sea al día que sea; aquí, sea la empresa que sea; y ahora, en este momento histórico que nos toca vivir; es el momento de pedir, alto y claro, un 'Sí al EMPLEO en mayúsculas', que permita al trabajador y a los suyos vivir para trabajar y le libere de la esclavitud de buscar varios empleos en minúscula para sobrevivir", finaliza el escrito de Luis María Miguel.