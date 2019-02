Viladés vuelve a Logroño con 'Vidas Invisibles', un monólogo con la salud mental como protagonista

Publicado 02/02/2019 17:03:34 CET

El dramaturgo, Eduardo Viladés, vuelve "a casa" con el drama-denuncia 'Vidas invisibles', programado el jueves 14 y el viernes 15 de febrero en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño a las 20,30 horas.

'Vidas invisibles' es un monólogo dramático protagonizado por Isabel Carrión y que cuenta en el apartado técnico con César Novalgos, cabeza visible de la compañía riojana Mon Teatro.

"Es una pieza que trata de concienciar a la sociedad acerca de la problemática de la salud mental", asegura Viladés. "Todos estamos en el mismo barco, como asegura Irene, el personaje que interpreta Isabel".

La pieza teatral, de 70 minutos de duración, se estrenó a finales de octubre pasado en Valencia, donde el autor teatral vive desde hace unos años. El dramaturgo vuelve a La Rioja después de tres años de ausencia, un periodo en el que sus obras se han internacionalizado más que nunca.

"Me hace mucha ilusión volver a Logroño con una pieza escrita y dirigida por mí porque anteriormente solo había estado con piezas de mi autoría pero que no contaban con mi dirección y puesta en escena. Es una obra muy especial enmarcada dentro de la campaña Zero Estigma, que busca eliminar el estigma que se aplica incluso hoy en día a los discapacitados mentales".

El estreno en Valencia "fue maravilloso, la gente se emocionó mucho, me dijo cosas increíbles, espero que suceda lo mismo en Logroño".

La última vez que Viladés estrenó en Logroño fue en febrero de 2016, cuando trajo 'In Extremis', composición teatral que está a punto de estrenarse en Barcelona en una versión totalmente renovada "y que no descarto que recale en Logroño en algún momento porque respeta al 100% el original que escribí en su momento, con lo que puede decirse que es una obra nueva".

El equipo de la nueva 'In Extremis' está capitaneado por el célebre director catalán Andrés Vicente.

Otros proyectos que le esperan en España en este recién comenzado año son la comedia ácida Enmadrados, en Madrid, el drama-denuncia La loca de Juana, también en Madrid y a cargo de la compañía Medea Teatro, y la comedia desenfrenada El fisio de las mil caras.

"Sin contar con 'Vidas invisibles', que deseamos mover por toda la geografía española porque es un texto muy emotivo que disecciona el alma, como me dijo una espectadora en el estreno en Valencia hace cuatro meses".

La pieza que se estrena en Logroño cuenta con un largo recorrido: "Vidas invisibles nació como un documental de televisión hace cinco años que elaboré para la Universidad de Valencia. Hice varias entrevistas a familiares de personas con discapacidad mental, especialmente en Logroño, para recopilar información. Pasado el tiempo, decidí transformar el documental en composición teatral".

Tras el estreno en La Rioja, 'Vidas invisibles' recalará el próximo 9 de marzo en el centro cívico de la Cartuja Baja, en Zaragoza. Volverá a Valencia el 1 de junio para participar en el certamen de teatro del Ateneo Cultural de Paterna en el Teatro Capri.

TRIUNFO EN ESTADOS UNIDOS

Además, Viladés triunfa en Estados Unidos con 'La chica del parque'. "Me hace mucha ilusión que una obra con sello riojano triunfe en Estados Unidos y que se haya hecho en el Palace Theatre de Stamford y en Nueva York. La versión que puede verse allí varía ligeramente con respecto a la que vio el público en 2016 porque es más extensa y cuenta con más giros dramáticos. Logroño me sirvió para calibrar la opinión del público".

'La chica del parque' también ha sido seleccionada para representarse en el Teatro Olivar de Lima (Perú) entre agosto y octubre de este año, en mayo se representará en Massachusetts y se prepara una versión española a cargo de Raúl Yuste.

Escritor, dramaturgo, director de escena y periodista internacional de televisión con más de 23 años de carrera, Viladés se ha consolidado como uno de los autores teatrales españoles más importantes del momento.