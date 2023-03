Viyuela dice que el Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja 2023 "supera todas mis expectativas"

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor, payaso y escritor riojano, Pepe Viyuela, ha recibido, de manos de la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, y del consejero de Cultura, Pedro Uruñuela, el Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja 2023. Ha indicado que la distinción "supera todas las expectativas que algún día hubiera podido tener" y además, ha resaltado, "es un aliciente" pero "no ya como reconocimiento a lo que haya podido hacer anteriormente sino para lo que me gustaría seguir haciendo en el futuro".

En este día "especial", el actor riojano ha asegurado que "hoy, cuando paseaba por las calles y por mi barrio, me recordaba a mí mismo jugando allí y lo que menos me imaginaba es que me pudiera ocurrir algo así".

Además, y tras su amplia trayectoria profesional, Viyuela ha destacado que, ahora "con el paso de los años, he ido descubriendo la importancia relativa pero hermosa que tiene el poder hacer reír y que la gente se divierta, contribuir a esa luz en un mundo tan lleno de grises y de oscuros es muy importante".

Por todo ello, ha dicho, "es un día muy emocionante" y un "aliciente para seguir haciendo cultura y arte fuera pero también en La Rioja".

Viyuela recoge este reconocimiento también como "una responsabilidad" porque "además de ser una satisfacción de lo que has podido hacer, lo importante es seguir mereciéndolo en el futuro y seguir estando a la altura de lo que te han reconocido".

Un premio que ha recogido con gran emoción y, como ha destacado, en este caso a los medios de comunicación, "tengo una lista interminable de personas a las que dedicárselo pero en esta ocasión me quedaré con quienes ya no están, mis padres, a alguien que está muy presente en mi vida, mi mujer, y a mi nieta que nacerá el mes que viene".

Viyuela, que ha recogido el reconocimiento con su tradicional boina, ha asegurado que llevarla supone "un reencuentro con esas personas que ya no están, a través de ella me relaciono con mis abuelos y últimamente se ha convertido en una gran compañera, es una cuestión emocional y de vínculo con el pasado".

Todo ello, ha sido en un acto que se ha desarrollado en la sala de Cámara de Riojafórum, en el que junto a Andreu, han tomado la palabra el consejero de Cultura, Pedro Uruñuela, el guionista y escritor, Bernardo Sánchez, dirigido por otro ganador del galardón, Jesús Rocandio. Han acudido, entre otras personalidades, la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.

En su intervención, Andreu ha ensalzado la vida y carrera del genial cómico riojano, ahora homenajeado: "Sería imposible dedicar toda una vida a la comedia si no es desde la pasión por la condición humana; esa pasión ha marcado, sin duda, toda tu carrera como actor, cómico, novelista, payaso y poeta; una pasión llena de valentía, de coherencia, y de humanidad; llena de compromiso social vinculado a los vulnerables y a los más pequeños; y llena también de cariño y apego por una tierra abierta como es La Rioja, que cada día vamos construyendo, y que tú siempre has exhibido con orgullo".

Le ha entregado el galardón "lleno de cariño y respeto esta región y de su gente, que viene a sumarse al enorme reconocimiento que tiene tu amplia y destacada trayectoria artística".

"ENSANCHANDO EL ALMA Y EL ESPÍRITU"

Antes de recibir el galardón, ha intervenido Sánchez, que ha dicho estar "honrado" y "afortunado" de glosar a Pepe Viyuela, del que además de destacar su trayectoria artística ha puesto en valor que es "un poeta semisecreto". No ha obviado su labor de "activista y solidario".

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Pedro Uruñuela, que ha dicho ser un "honor" el reconocer a Viyuela "con uno de los galardones más riojanos, junto a las medallas de La Rioja" y con el que "une su nombre para siempre a un importante número de riojanos que habéis ensanchado el alma y espíritu de La Rioja, y habéis exportado La Rioja en el exterior con vuestro talento y honestidad".

El consejero también ha querido destacar la labor "humanitaria" de Pepe Viyuela a través de la ONG 'Payasos sin fronteras'. Ha resaltado, además, la "relación estrecha" del actor con La Rioja, en un artista que ha trascendido a nivel nacional.

Ha recordado el paso por Viyuela por el último festival 'Actual', celebrado en Logroño en la primera semana de enero de 2023, con el montaje 'Aquellos domingos, sobre la poesía de Rafael Azcona y guión de Bernardo Sánchez, que ha asegurado fue "un momento cumbre de Actual".

Asimismo, ha reconocido la "implicación" de Pepe Viyuela en el programa de 'Voces de la Lengua'.

El comité evaluador -presidido por el consejero Pedro Uruñuela, y ha contado también con la participación de la directora general de Cultura, Ana Zabalegui; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Carmen Urquía, la diputada del Parlamento de La Rioja, Nuria del Río; el fotógrafo y director de la Casa de la Imagen, Jesús Rocandio, y el presidente del Ateneo Riojano, Jesús Murillo- dictaminó la concesión del galardón como uno de los grandes artistas riojanos en términos de proyección mediática nacional avalada por su recorrido en el cine, la televisión y el teatro.

También se lo concedían por su carrera en el lado de la novela y la poesía, una responsabilidad social y humanitaria encarnada, entre otras cosas, en el activismo desde la ONG 'Payasos sin Fronteras'; y su compromiso largamente demostrado con La Rioja.

Pepe Viyuela sucederá a Rosa Castellot en esta distinción que el Gobierno de La Rioja entrega desde el año 1998 a personalidades destacadas de la Cultura y el Arte de la región, y que desde 2021, celebra además como un acto con identidad propia e independiente, tras años vinculado a las conmemoraciones en junio del Día de La Rioja.

Para el comité evaluador que ha tomado la decisión, y para el propio Gobierno de La Rioja, como institución que oficia el reconocimiento y la entrega del Galardón, en la figura de Pepe Viyuela convergen una larga y muy destacada carrera artística de reconocimiento nacional a todos los niveles, un compromiso social y humanitario vinculado de forma expresa a los más pequeños, y un cariño y apego por su tierra de origen que nunca ha tenido duda de exhibir en cualquier lugar.

PEPE VIYUELA

Pepe Viyuela, nacido el 2 de junio de 1963 en Logroño, cursó formación en Filosofía y Bellas Artes antes de encaminarse a la actuación. Recordada es su aparición en la televisión de la mano de Chicho Ibáñez Serrador siendo 'el inventor' del famosísimo programa 'Un, dos, tres' en los años 90.

Hay otro hito televisivo esencial, que cristaliza en el programa 'Pero esto qué es' (TVE 1989), en el que aparece como un consumado clown, en su número con la pequeña escalera.

Payaso y poeta, creció en la fama por su intervención en diferentes series de televisión en las que llegó a ser desde tendero ('Aída') a guardia civil ('Olmos y Robles'). También deslumbró al público encarnando a Filemón como agente secreto de la TIA o como director de un manicomio en el Milagro de P. Tinto. También lo ha hecho sobre las tablas, asiduamente además, atreviéndose con símbolos universales como Godot, un horribilis cómico que aúna palabra, espacio, poesía y humor. Y no ha faltado el vínculo riojano, y una implicación muy especial con proyectos de su tierra, como lo explican sus recientes encarnaciones en ilustres como Gonzalo de Berceo y Rafael Azcona.

Asimismo, el actor riojano ha sido distinguido con muchos premios a lo largo de su carrera, de los que destacan el Ondas, el Max o el Pont del Mediterráneo; y al margen de eso, su vida también se explica a través de su humanidad y su solidaridad, ilustradas en su actividad con la ONG 'Payasos sin Fronteras', en la que fue vicepresidente y ahora ejerce como voluntario y miembro de su junta directiva, continuando esa actividad de llevar la risa a niños de lugares en conflicto.