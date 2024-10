Vox critica que el PP "pretende expoliar a los logroñeses hasta por tirar la bolsa de basura al contenedor"

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de VOX ha criticado este viernes la propuesta de las ordenanzas fiscales planteada por el gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Logroño para el año 2025 y el "subidón" del 138% que se plantea para la tasa de basuras por la aplicación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La portavoz de VOX, María Jiménez, ha señalado que "el Partido Popular trata de convencernos de que no les queda otro remedio que acatar la ley, pero, sin embargo, no dice que, cuando tuvieron la ocasión de votar en contra de la norma en el Congreso de los Diputados, no lo hicieron".

"Se mantuvieron impasibles y, ahora, los logroñeses tendrán que pagar el 'basurazo' como consecuencia de la cobardía del Partido Popular y el fanatismo climático de la Agenda 2030 impuesto desde Bruselas".

María Jiménez ha añadido que, "a través de este tipo de políticas recaudatorias, el Partido Popular pretende expoliar a los logroñeses hasta por tirar la bolsa de la basura al contenedor para sostener un sistema que ya se ha demostrado deficitario".

Desde VOX "defendemos el cuidado del medioambiente, pero eso es muy distinto a apoyar el fanatismo climático a costa del dinero de las familias".

Por último, la portavoz de VOX ha explicado que "nuestro grupo ha planteado diferentes enmiendas encaminadas a tumbar este tarifazo verde, bien sea neutralizándolo directamente, bien sea compensando esta subida desmesurada con la bajada de otras tasas e impuestos municipales, que, por otra parte, también ha subido el Partido Popular por la espalda".