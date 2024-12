Vox dice que "avisamos que el PP planeaba la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, y lo negaron"

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez, ha recordado que tras el anuncio el pasado viernes de la implantación de una Zona de Bajas Emisiones en el barrio de Madre de Dios - San José de Logroño, su formación "en enero de este año avisamos que el PP tenía un proyecto de estas características para Logroño, que hacía seguidismo de las políticas del PSOE en este sentido y lo negaron, nos llamaron alarmistas".

"Incluso el alcalde llegó a asegurar en reiteradas ocasiones que el aire de Logroño ya cumplía con los estándares legales por lo que no sería necesario", ha añadido.

El 11 de enero de 2024, en pleno ordinario, se debatió esta cuestión a raíz de una moción planteada por el Grupo Socialista para el desarrollo de las medidas necesarias para la implementación de la Zona de Bajas Emisiones, moción que no salió adelante por el voto en contra del PP y VOX.

"Esto demuestra no solo que Escobar da continuidad a las políticas del PSOE si no que, además, las palabras del PP no son de fiar". Jiménez ha dicho que "estos días hemos escuchado cómo aseguraban que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones que tanto han negado durante este año y medio se materializaba en el barrio de Madre de Dios - San José y que, además, contaban con el beneplácito de vecinos y comerciantes de la zona. Sin embargo, a nosotros nos consta el malestar de todos ellos".

Para terminar, Jiménez ha querido ser firme apuntando que "desde VOX haremos todo lo que esté en nuestra mano para defender no solo a los vecinos de Madre de Dios - San José, sino a todos los logroñeses y riojanos que necesitan desplazarse a esa zona".