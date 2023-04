Zuñiga acusa a IU y Podemos de "bloquear" la presencia de Alianza Verde en el pacto alcanzado

Toma la decisión de no presentarse en solitario "con el fin de no dividir el voto de izquierdas"

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Alianza Verde y concejal de Medio ambiente del Ayuntamiento de Logroño, José Manuel Zúñiga, ha acusado a Izquierda Unida y Podemos de "bloquear" la presencia de este partido en el pacto alcanzado, el pasado viernes, para las próximas elecciones del 28M.

En nota de prensa, Alianza Verde La Rioja ha lamentado "profundamente" su "exclusión", destacando que Alianza Verde "siempre ha trabajado por la unidad de acción", junto a sus "compañeros y compañeras de Podemos".

"Nos produce tristeza que ellas no lo hayan visto igual y que, a pesar de que lo hayan podido luchar, se hayan plegado finalmente a las exigencias de Izquierda Unida de La Rioja, dejándonos fuera de la coalición", ha dicho Alianza Verde.

Se trata de algo que sucede, ha añadido, "contrariamente a lo que ha sucedido en la mayor parte del estado, donde la Coalición es Podemos-IU-Alianza Verde, he incluso donde no se ha producido el pacto con IU, la coalición es Podemos-Alianza Verde".

"Llama la atención", ha dicho, "que algunas personas de nuestra comunidad se dediquen tanto a nombrar a Sumar, a Yolanda Diaz, llegando a arrogarse la falsa representación de Sumar en La Rioja, cuando lo que demuestran en su propio territorio es que se dedican a Restar".

Alianza Verde ha manifestado haber estudiado la opción de presentarse en solitario, porque "muchas han sido las personas que

así nos lo han solicitado en apenas dos días".

No obstante, y tras debatirlo junto a la Dirección Nacional de Alianza Verde, encabezada por Juantxo López de Uralde, han tomado la decisión, han dicho, de no hacerlo "con el fin de no dividir el voto de izquierdas, restando votos, tanto a la coalición Podemos-IU, como posiblemente, también algunos al Partido Socialista".

Ha lamentado que "las auténticas políticas verdes, la ecología política, tan necesaria en estos momentos de emergencia climática, no tendrá representación en las papeletas electorales, de La Rioja, ni en sus Ayuntamientos".