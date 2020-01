Ribó apuesta por el tren frente al avión pero no plantea suprimir el puente aéreo Valencia-Madrid

Publicado 09/01/2020 15:04:08 CET

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha mostrado este jueves su "apuesta decida" por el tren frente al avión por ser el primero un medio de transporte menos contaminante, pero no ha planteado la supresión del puente aéreo Valencia-Madrid. Respecto a este último ha dicho que entiende que se mantenga por los transbordos de avión que se pueden hacer en la capital española.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras recibir a los galardonados con los Premios Nacionales de Diseño 2019, preguntado por la propuesta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de eliminar en el aeropuerto de Barcelona-El Prat los vuelos que tengan una alternativa ferroviaria con la intención de reducir las emisiones en esta ciudad.

"Hay una cosa que está clara: el avión es mucho más contaminante que el tren. Esto es una cuestión evidente", ha manifestado el primer edil. Así, ha comentado que "el tren se mueve eléctricamente, al menos todo el de alta velocidad" y ha resaltado que "esa electricidad puede hasta ser totalmente renovable", por lo que ha afirmado que "su huella ecológica es más baja y puede ser casi cero".

Joan Ribó ha considerado, en consecuencia, "preferible" hacer en tren todos los desplazamientos que se puedan hacer en este medio de transporte y en avión. "No me atrevería a decir que no haya avión de València a Madrid pero si que creo que se tiene que incentivar el tema del transporte ferroviario", ha planteado.

El alcalde ha apuntado que "en este momento estamos obligados" a pensar en esa dirección, para "potenciar el tren frente al avión, el camión y el coche", por "una cuestión medioambiental, por una cuestión de estrategia en el tema de la movilidad". "Creo que este tema es importante y nosotros, por supuesto, apostamos por esa dirección", ha dicho, a la vez que ha instado a trabajar en ese sentido.

"EN TREN ES MEJOR"

"Valencia-Madrid si se puede hacer en tren es mejor que hacerlo en avión. Creo que lo entiende todo el mundo, entre otras cosas porque cuando vas a Madrid --en tren-- estás en el centro y llegas antes", ha expuesto. Joan Ribó ha agregado, no obstante, que puede "entender que haya un tema de transbordos de avión" entre Valencia y Madrid.

Respecto al transporte ferroviario, ha apostado también por potenciarlo en el puerto y lo ha considerado "fundamental". En esta línea, ha aseverado que envidia "mucho" al puerto de Hamburgo (Alemania), en el que "más del 50 por ciento de todos los movimientos ya son en tren".