DCN prevé presentar las iniciativas de planeamiento del área de Las Tablas de Madrid Nuevo Norte a final de año

Reivindica Madrid Nuevo Norte como un operación en la que la actividad económica "promueve la transformación urbanística"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de Estrategia y Desarrollo de Distrito Castellana Norte (DCN), Miguel Hernández, ha señalado que se prevé que se presenten las iniciativas de planeamiento del área de Las Tablas en Madrid Nuevo Norte a finales de año y las de Malmeas-San Roque-Tres Olivos a finales de 2023.

Así lo ha adelantado durante una presentación del proyecto durante su intervención en la conferencia 'The Future of Real Estate in Madrid' organizado por Madrid Open City.

Hernández ha indicado que se está en la fase gestión y que ya se han conformado dos comisiones gestoras, las más complicadas, que conforman un "hito relevante" porque ya se está adjudicando la redacción de proyectos de urbanización.

Se tratan por una parte del ámbito 'Centro de Negocios' --donde tiene socios como la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Adif y Correos-- y la de Malmea-San Roque-Tres Olivos, donde hay "más de 11.000 propietarios particulares".

LA REGENERACIÓN URBANA MÁS GRANDE DE EUROPA

Así DCN está dando pasos para acometer la "regeneración urbana más grande de Europa" que en línea recta supone una extensión similar a la que hay de Plaza de Castilla a Neptuno. "Lo que tardó la ciudad en hacerlo 400 años, hacerlo en 40", ha resumido Hernández.

Al hilo, ha remarcado la capacidad de coser el norte de la ciudad, salvar una brecha urbana, y unirla al resto de la capital encajando "la última pieza del norte de Madrid" vinculada a la M-40, M-30 y al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Hernández ha hecho un repaso del avance de la urbe desde la industrialización, cuando Atocha se convirtió en eje de desarrollo. Un modelo que quieren llevar al norte y convertir Chamartín en ese elemento potenciador de Madrid Nuevo Norte, y dar a la capital un espacio dinámico que haga frente "a los retos del SXXI" como la sostenibilidad.

"No sabemos aún las implicaciones que tendrán la tecnología y los retos son aún inauditos", ha remarcado. En este punto se quiere utilizar el Paseo de la Castellana no solo como eje comercial sin o también como de transporte, pero integrado en un "entorno verde y amable" que combine con ese "eje económico" que supondrá la prolongación de Agustín de Foxá.

TEJER UN MODELO DE CIUDAD QUE APUESTE POR LA SOSTENIBILIDAD

Este plan también busca tejer un modelo de movilidad que apueste por la sostenibilidad, los medios públicos y que se "adapte a lo que vendrá" dotando a la zona de estructuras estratégicas y de ciudad con grandes operaciones como el Nudo Norte o los cambios en tres canales de agua por donde "entra el 80% del agua de Madrid".

Para poder desarrollar este proceso de regeneración ha sido "imprescindible" la cooperación tanto con el Ayuntamiento como con la Comunidad y con el Estado Central --representado por Adif--. Para ello se está elaborando un Plan de Coordinación que esperan que esté "antes de final de verano".

Madrid Nuevo Norte buscará a su vez "desplazar el centro de gravedad" al norte de la ciudad, por donde crecerá la capital y que además tendrán "la potencia de Chamartín" que se transformará en la "cabecera de alta de velocidad del país".

Por último, ha resumido en cifras lo que supone esta operación, desde la construcción de 10.000 viviendas --20% protegidas--, los 400.000 metros cuadrados de zonas verdes o los 250.000 de equipamientos públicos --lo que implica que el 75% del área estará destinada a este fin--.

Esta transformación urbana supondrá también una importante aportación de capital con el que se espera crear 350.000 empleos --200.000 de ellos en la fase constructiva--, un retorno fiscal de 5.868 millones de euros y la movilización de 25.000 millones de inversión.