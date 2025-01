Almeida se convierte en regidor de honor de la nueva Cofradía Gastronómica del Cocido Madrileño, presentada en Fitur

El alcalde 'madrigallego' hace un guiño a Galicia: "No hay mejor forma de empezar el año que con un buen cocido de Lalín"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida se ha convertido este miércoles en regidor de honor de la nueva Cofradía Gastronómica del Cocido Madrileño, presentada durante la 45ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra del 22 al 26 de enero en Ifema Madrid.

En un acto desarrollado en el espacio expositivo, esta nueva orden que exalta el plato por excelencia de los madrileños ha condecorado a sus cofrades, entre ellos el regidor, que ha deseado una "larga vida al cocido madrileño" durante su intervención.

"Se dice que de Madrid somos todos porque ninguno somos de Madrid, pero lo que nos une es una buena mesa y no hay nada mejor que poder disfrutar de nuestro cocido, cada uno como quiera, en tres vuelcos, dos, con garbanzos o lo que sea, aunque yo recomiendo comer todo", ha resaltado.

En el cierre, Almeida ha bromeado con los colores de la cinta de la distinción, el rojo y blanco del Atlético de Madrid, en clara referencia a la victoria de este martes por 2-1 al Bayer Leverkusen en la jornada 7 de la liguilla de la Liga de Campeones.

EL ALCALDE 'MADRIGALLEGO' HACE UN GUIÑO A GALICIA

Durante la jornada inaugural, Almeida se ha acercado hasta el espacio expositivo de Galicia, que ha llevado la campaña 'Galicia, Terra acolledora' con el foco en la "enorme oportunidad" que ofrece el Xacobeo de 2027 además de lanzar un mensaje claro: Galicia quiere ser la "casa de todos".

Durante el evento, el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha señalado que Galicia es una tierra hospitalaria, que acoge "con los brazos abiertos", que funciona como "refugio climático" y que, además, "se come bien".

Almeida recogió el guante lanzado por el presidente gallego y se ha presentado como "embajador de Galicia" en el propio acto y ha defendido la buena relación de gallegos y madrileños.

En este sentido, el alcalde de Madrid ha echo un guiño a unos de los platos estrella de la gastronomía gallega, el cocido. "No hay mejor forma de empezar el año que con un buen cocido de Lalín", ha confesado.

"Estamos enamorados de su gente, de su gastronomía y de su naturaleza. Por eso, como 'madrigallego' que soy, he pensado que tenía que predicar con el ejemplo. He dicho, ¿cuántas veces has ido tú en el año 2024 a Galicia? Pocas. Solo tres", ha reflexionado.

Así lo hizo, ha rememorado, en el anterior ejercicio, coincidiendo con la campaña electoral de las autonómicas que tuvieron lugar el 18 de febrero. "Me dijeron, ¿qué es mejor, el cocido de Lalín o el de Madrid?", ha indicado, antes de responder en clave retórica y en tono de broma que lo óptimo es alternar uno de ellos cada día de la semana y, así, "se acabó el problema".