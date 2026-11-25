Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización - IFEMA MADRID

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, que agrupa a las ferias Genera y Matelec en Ifema Madrid, ha estado dedicada al análisis de los cambios técnicos y normativos que acompañan la transición energética.

Así, junto a la actividad comercial realizada por las más de 800 empresas, asociaciones e instituciones presentes en la feria, se han desarrollado distintas actividades sobre regulación, instalaciones innovadoras, energías emergentes e integración de la oferta renovable en el mercado eléctrico, ha explicado Ifema Madrid en un comunicado.

En una mesa redonda organizada por OREVE (Observatorio de la Rehabilitación Eléctrica de la Vivienda en España) se han abordado las líneas maestras del proyecto de investigación que llevará a cabo para conocer el estado de las instalaciones eléctricas del parque español de viviendas.

Según OREVE, el 80% se construyó antes de 2002, año de entrada en vigor del actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Además, las estimaciones de expertos apuntan a que el 60% de las viviendas sometidas a rehabilitación necesitan actualizar su equipamiento eléctrico, lo que pone de relieve el reto de modernizar el parque residencial.

La directora general de la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (Conaif), Ana María García, ha subrayado la necesidad de conocer el estado real de las instalaciones eléctricas de las viviendas para impulsar políticas de renovación. Por su parte, la subdirectora general de Energía de la Comunidad, Carmen Montañés, ha destacado el peso del sector doméstico en el consumo energético regional, con un 26% del total, y la necesidad de abordar su transición energética y descarbonización.

La mesa redonda organizada por la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME), también en el marco del Global Forum, ha abordado la relación entre legislación, normas técnicas y evaluación de la conformidad. En concreto, ha puesto el foco en la competencia desleal y la presencia de productos no conformes en el mercado.

Miguel Asensio, de la Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico (Adime), ha destacado la importancia de garantizar la trazabilidad y fiabilidad de los productos en los canales de distribución. Por su parte, la representante de Aenor, Renata D'Andrea, ha manifestado que "el incumplimiento normativo no puede ser una ventaja competitiva".

En la mesa 'Gestionando la flexibilidad en las redes de distribución', organizada por Ala sociación de Empresas Eléctricas (Aseme), su presidente, Oriol Xalabarder, ha destacado las posibilidades del almacenamiento y la gestión de la demanda para trasladar la generación solar a otras horas y mejorar la operación de las redes.

Por su lado, María José García Cuevas, directora de Negocio Eléctrico de Agri-Energía Eléctrica, ha señalado que la generación distribuida está cambiando la gestión de estas infraestructuras.

ELECTRIFICACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Esta demanda ha encontrado continuidad en la sesión de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) sobre electrificación y competitividad, donde los participantes han defendido que las tecnologías disponibles permiten reducir costes y sustituir consumos fósiles en la industria y los hogares.

En este sentido, Sergio Saldaña ha explicado cómo la inteligencia artificial permite combinar previsiones meteorológicas y precios eléctricos para decidir cuándo almacenar energía, consumirla o cargar un vehículo.

La mesa 'Redes, almacenamiento y flexibilidad', moderada por Javier Lázaro, de APPA Renovables, ha profundizado en las condiciones técnicas y económicas de esta transformación. Tomás Romagosa, de RWE, ha advertido de que las administraciones necesitan adquirir experiencia para acompañar el desarrollo del almacenamiento. El debate ha abordado también la necesidad de remunerar los servicios adicionales que estas tecnologías pueden prestar al sistema.

BIOGÁS, BOMBEO Y BULOS DE LAS RENOVABLES

La sesión de APPA Renovables sobre biogás y biometano ha abordado el papel de estos gases renovables en los usos difíciles de electrificar. Los participantes han defendido un desarrollo ligado a la realidad local, con cumplimiento de la normativa, contratación de trabajadores de la zona y diálogo con los vecinos y las asociaciones conservacionistas.

La distancia entre la actividad de estos proyectos y su percepción pública ha conectado con la presentación de un análisis elaborado por Maldita.es y Atrevia sobre los principales relatos de desinformación en torno a las energías renovables.

AGROVOLTAICA Y CAE EN TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN

La convivencia entre la actividad agraria y la generación solar ha centrado parte de la jornada del Foro Genera Solar con la presentación de Plataforma AURA, en la que participan CTAEX, UNEF, Fundación AYESA, ASAJA, Fundación Cooprado, BayWa y la Universidad de Córdoba.

El proyecto desarrollará una plataforma digital para conectar al sector agropecuario con empresas energéticas e investigadores, compartir buenas prácticas y ofrecer formación y asesoramiento.

"La agrovoltaica permite compatibilizar la producción agrícola, ganadera o apícola con la generación de electricidad renovable en un mismo terreno", ha explicado Jesús Gil Soto, responsable de proyectos de I+D del área de agricultura de CTAEX y portavoz de la iniciativa.

En la jornada A3E-ANESE del Foro CAE, Ana Fernández, gestora de Relaciones de Sistemas CAE de Repsol, y Alejandra Hervás, de STX, han analizado las barreras y oportunidades del Sistema de Certificados de Ahorro Energético. Ambas han reclamado criterios técnicos homogéneos entre comunidades autónomas, plazos claros y mayor digitalización de los procesos de verificación, validación y emisión.

La mesa redonda posterior ha abordado la evolución del mercado y los retos para ampliar su alcance. En ella, Ismael Jarque, de Naturgy, ha ha pedido mayor claridad en los criterios técnicos y en la aplicación de las fichas de ahorro energético. Por su parte, Pilar Ferrer, de Santander, ha defendido la necesidad de democratizar los CAE y facilitar el acceso a pymes y autónomos.

EL HIDRÓGENO, TECNOLOGÍA EMERGENTE

El Centro de Convenciones Norte ha acogido la jornada de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) sobre los retos y oportunidades del sector en España. Su presidente, Javier Brey, y Miguel A. Peña, secretario de la asociación, han señalado la estabilidad regulatoria y la necesidad de un marco seguro a largo plazo como condiciones fundamentales para convertir los proyectos en inversiones.

Asimismo, se ha abordado también la integración de renovables en el II Foro de la Flexibilidad de ENTRA y la medición y verificación de ahorros energéticos en actuaciones singulares del sistema CAE, en el encuentro de AEE Spain.

EL FORO KNX

El Foro KNX ha celebrado la entrega de los premios a los mejores proyectos en España, con el complejo turístico La Pedanía, de Millán Electricidad, como ganador; la vivienda Guerrero Guadalmina, de Home Futura, en segunda posición, y los apartamentos turísticos Puerto Chico, de Ikidom, en el tercer puesto. La vivienda mallorquina Puig Major ha recibido la mención especial del jurado.

El Palacio de Congresos de Sevilla, los hoteles Bellas Artes de San Sebastián y Ahetos y una oficina destinada a despacho de abogados han completado los ocho finalistas.

La formación ha protagonizado también la jornada con la final del concurso Michael Sartor. El IES Las Canteras, de Collado Villalba en Madrid, ha obtenido el primer puesto, seguido del IES Maria Ibars, de Dénia; el CIPFP Canastell, de Sant Vicent del Raspeig; el IES Felipe Trigo, de Móstoles, y el IES Moratalaz. La iniciativa acerca al alumnado a la programación y la resolución de situaciones prácticas con herramientas de simulación KNX.