'ePower&Building' reúne a 1.600 empresas y 80.000 profesionales del sector de la construcción

El evento 'ePower&Building' reunirá en Ifema a 1.600 empresas y a más de 80.000 profesionales del sector de la construcción procedentes de 100 países, entre el 13 y el 16 de noviembre de 2018.

Según ha informado Ifema en un comunicado, esta "gran convocatoria internacional" convertirá a Madrid en la "capital mundial de la sostenibilidad, innovación y tecnología para la edificación".

Las previsiones para la próxima edición superarán "ampliamente" las cifras de participación de la pasada convocatoria celebrada en octubre de 2016, cuando los salones englobados en 'ePower&Building' acogieron a casi 1.300 firmas y a 72.275 visitantes profesionales, de más de 86 países.

Esta edición se celebrará bajo un nuevo escenario económico, la innovación en productos y soluciones, un nuevo dinamismo comercial y la necesidad de actualizar contactos comerciales en este nuevo punto de salida para el sector de la edificación, necesitan de una gran plataforma comercial y punto de encuentro que sirva de palanca sectorial, según ha indicado Ifema.

De esta forma, 'ePower&Building' se convierte en "el mayor evento del sur de Europa de soluciones para todo el ciclo de vida del edificio", desde la fase de proyecto, pasando por la ejecución y construcción, así como la usabilidad y el mantenimiento, la reforma y rehabilitación, y la demolición, cerrando el círculo de economía circular.

Con el lema 'Transforming the way we build a green world' la Sostenibilidad, la Innovación y la Tecnología, serán "los ejes vertebradores" de una plataforma de conexión comercial para el mercado doméstico e internacional desde la prescripción arquitectónica a la instalación, pasando por constructoras, promotoras, distribución y comercialización, ingenierías y poniendo el foco en "potenciar y difundir el mensaje de la cadena de valor global, transversal y multidisciplinar de la industria de la edificación".

NUEVOS SECTORES

La convocatoria incorpora nuevos sectores con el fin de "ampliar la cobertura de la edificación". Las novedades, en esta ocasión, son 'Veteco Glass', 'Construtec Zero' y 'Construtic' y la evolución de la Feria 'Piedra' en 'Archistone', así como el sector de Iluminación y Alumbrado que tendrá su referente en 'Matelec Lighting'.

Veteco, Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar, crea 'Veteco Glass' como sector con "identidad propia" y con un espacio "bien definido", dirigido a toda la industria del vidrio, desde los fabricantes a las empresas transformadoras, que a su vez, son proveedoras de los fabricantes de ventanas, fachadistas, cristaleros, etc. También atiende a un importante número de fabricantes y distribuidores de equipamiento y maquinaria, que dan apoyo a los sistemas en vidrio.

Asimismo, se consolida el sector que se creó en 2016, 'Veteco Solar', dedicado de forma exclusiva a este segmento, y que pone el foco en el canal de la prescripción y la Arquitectura, empresas de construcción y reforma; así como en los profesionales, fabricantes, talleres e instaladores propios de la Feria. Además, 'Veteco Solar' acogerá nuevamente el Congreso Ibérico de Protección y Control Solar.

Por su parte, 'Construtec', Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones Constructivas serán la Sostenibilidad, la Tecnología y la Innovación. La Feria incorpora las áreas 'Construtec Zero', en donde se potenciará la eficiencia energética, la construcción sostenible, materiales ecológicos, sellos y certificaciones y 'Construtic', enfocado a las tecnologías digitales, IT, Automatización y Control, lot, Servicios, 3D y Realidad Virtual. Una oferta de productos orientados a "concienciar a todos los profesionales de la necesidad de alcanzar una construcción más sostenible, inteligente y conectada".

Por otro lado, 'Piedra' evoluciona a 'Archistone', el Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra, centrándose en soluciones con piedra natural para la Arquitectura y Edificación. Para ello, articulará su oferta en torno a los sectores de Soluciones arquitectónicas para la edificación; Diseño e Interiorismo; Urbanismo y Exteriores; Tecnología para tratamiento de superficies; Canteras, Elaboración y Transformación, y Maquinaria y Accesorios.

Junto a 'Construtec', convivirá de nuevo 'Bimexpo', la Feria Europea "líder" en servicios, networking, conocimientos y soluciones BIM, en la que se darán a conocer las últimas tendencias del mercado en innovaciones tecnológicas y normativas.

Por su parte, el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, 'Matelec', se hará eco del momento de transformación digital por el que está atravesando el sector, desde el fabricante, a la distribución y el instalador e integrador. Para ello, el certamen establece dos ejes estratégicos, el auto consumo y el vehículo eléctrico, sendos nichos de negocio que están ofreciendo ya mismo grandes oportunidades, por lo que se quieren potenciar desde el Salón.

El sector de Iluminación y Alumbrado se reconvierte en esta ocasión, como 'Matelec Lighting', un evento "exclusivo" para esta industria, que reforzará su propio perfil, pero al tiempo manteniendo las sinergias con una Feria "referente" en Europa como es 'Matelec'. En esta edición, se podrá ver una "mayor y más novedosa" oferta en led, iluminación técnica, alumbrado exterior, componentes, electrotecnia, eficiencia, diseño, nuevas soluciones para Arquitectura, etc.

Con esta convocatoria, que convertirá a Madrid por unos días en "la capital de la industria de la edificación", Ifema quiere contribuir a "posicionar a España en el panorama internacional del sector constructivo e industrial, incentivar las oportunidades comerciales internacionales, y dinamizar el mercado doméstico".

Para ello, y con el fin de "ayudar a empresas y profesionales participantes a conseguir la máxima rentabilidad", Ifema implementará en cada uno de sus salones de 'ePower&Building' todas las herramientas comerciales necesarias, como espacios para talleres, demostraciones, salas de formación técnica, programas de compradores invitados nacionales e internacionales o agendas de encuentros B2B.

Por último, según ha señalado Ifema, se está trabajando en una "intensa agenda de jornadas y encuentros profesionales", incluidos congresos, específicos para cada uno de los certámenes integrantes de ePower&Building 2018. Dentro de esta agenda, volverá a ocupar un lugar destacado 'Arquitectura con Eñe' como punto de encuentro, negocio, difusión de tendencias y conocimiento para estudios de arquitectura, ingenierías, constructoras, promotoras.