Gamergy arranca mañana con la mayor oferta esports, videojuegos y entretenimiento de España

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gamergy by Cecotec arranca este viernes en el Pabellón 10 del Recinto Ferial de Ifema Madrid con la mayor oferta en esports, gaming y entretenimiento del país hasta el próximo 17 de diciembre).

Los primeros afortunados en adentrarse en el paraíso de Gamergy by Cecotec serán los más de 2.200 estudiantes, participantes en University Esports y Junior Esports, que asistirán como invitados al evento este viernes.

Desde primera hora de la mañana, a partir de las 10 horas, participarán en múltiples charlas educativas y talleres en los que contarán con la presencia de streamers de moda como Yuste y expertos del mundo de los esports y el gaming, aunque la apertura oficial de puertas tendrá lugar a partir de las 16 horas.

El gran show del viernes será Heretics Experience, que tendrá lugar en el Escenario Principal desde las 18 horas. Durante más de tres horas, los asistentes disfrutarán de las caras más ilustres de Team Heretics y de un espectáculo en el que, más allá de las presentaciones de la nueva temporada 2024, también habrá hueco para la emoción competitiva con el showmatch del equipo de Valorant contra los franceses de Karmine Corp.

Además, el club contará con un espacio personalizado donde los aficionados podrán conocer y hacerse fotos con sus creadores de contenido favoritos a lo largo de los tres días del evento.

EL RESTO DE LA AGENDA DEL VIERNES

La jornada del viernes también incluirá la final de la Our Party de Valorant, que tendrá lugar en el Escenario Norte. Al mismo tiempo, se jugarán las finales de Clash Royale de Road to Gamergy y Madrid in Game, respectivamente, que se podrán presenciar en el Escenario Sur.

Para cerrar el primer día, todos los asistentes podrán ver en primera persona un nuevo episodio del podcast The Improviso con Zequio y Rebecca, que será en el Escenario Sur desde las 18 horas. La guinda del viernes la pondrá Shadoune, con el Beat the Pro a las 19 horas en el Escenario Sur.

Las entradas se pueden adquirir a través de ifema.es/Gamergy/entradas. Se han sacado a la venta diferentes tipos de tickets en función de la cantidad de días, si vas de forma individual o con un gran grupo de amigos o si prefieres asistir con un pase VIP, con precios que oscilan desde los 14 euros hasta los 180 euros.