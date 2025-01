Music Hall clausura su primer ciclo con más de 30.000 asistentes

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Music Hall ha clausurado su primer ciclo en el pabellón 1 de Ifema Madrid con más de 30.000 asistentes esta Navidad en nueve citas navideñas de diversas formatos y para diferentes públicos, ha informado este martes la organización del evento.

Desde el pasado 7 de diciembre y hasta el último día del año, la iniciativa ha ofrecido diversos eventos familiares como Rock en Familia o Kiss Fm Family Days; sesiones de tarde como la primera edición de Oro Viejo by Dj Nano presenta Tardebuena; música en directo o eventos de noche como Antídoto, o The Domingueros, finalizando con la fiesta de Nochevieja Padana New Year Proyect.

Music Hall ha combinado propuestas en horario de tarde y noche, uniendo ocio familiar, música en directo y producciones de electrónica bajo un mismo concepto y lugar.

La música electrónica y las sesiones de noche han tenido un papel fundamental en esta edición de Music Hall, con eventos como Domingueros el 14 de diciembre con actuaciones de artistas internacionales como Ben Böhmer o Massano. Antídoto Club contó también con nombres internacionales como Mura Masa, Malaa o Kybba el jueves 19 de diciembre, en su Quinto Aniversario y Oro Viejo by Dj Nano presenta Tardebuena, por primera vez en formato de sesión de tarde el pasado 21 de diciembre, junto a varios invitados.

Music Hall ha despedido 2024 y su primer ciclo con una de las fiestas más espectaculares de Año Nuevo este año, New Year Proyect by Padana donde se han citado nombres como Omar Montes o Dj Nano.

El evento ha hecho también un hueco para los eventos familiares con Rock en Familia el 22 de diciembre y Kiss fm Family Days, el 28 de diciembre. "Un balance totalmente positivo para esta primera apuesta por la unión de propuestas de ocio en un mismo espacio, Music Hall en el Recinto Ferial de Ifema Music", han concluido en un comunicado.