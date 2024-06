El Salón del Vehículo de Ocasión supera el 20% de visitantes respecto a la edición anterior

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Vehículo de Ocasión celebrado en Ifema Madrid ha cerrado su 26ª edición con un 20% más de visitantes respecto a la edición anterior, reuniendo a grandes marcas y multimarcas para exponer sus modelos al público interesado en este segmento.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el director del Salón del Vehículo de Ocasión, David Moneo, ha afirmado que "el Salón VO de Madrid se erige una vez más como ese mercado, como esa gran plataforma comercial de venta de vehículo de ocasión que tan necesario es en un mercado".

Con respecto a ediciones anteriores, Moneo ha explicado que con el volumen de visitantes esperan superar las cifras del año pasado, que se situó "en torno a 2.000 unidades vendidas en un periodo de seis días, con lo cual pues es un éxito importante para todos".

Además, en esta edición el Salón VO ha incorporado además caravanas y autocaravanas de ocasión. El director del Salón ha afirmado que quieren que Madrid tenga su salón de la autocaravana, como tiene Barcelona, porque "es un mercado que está creciendo mucho".

Finalmente, Moneo no ha dudado en insistir en que "la gente, el cliente, necesita precios económicos, la subida de precios en todos los sectores va a provocar tarde o temprano un colapso, porque la gente no va a poder acceder a los servicios y a los productos, a los precios a los que están actualmente, y la gente aquí en el Salón VO estaba buscando precios que en muchos casos no han encontrado".