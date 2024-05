Seleccionados los 30 finalistas para los X Premios Salon Look para profesionales de estética y peluquería

Finalistas premios Salón Look

Finalistas premios Salón Look

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Comienza la cuenta atrás para conocer a los profesionales de los sectores de la estética y la peluquería que este año serán galardonados en la X edición de los Premios Salón Look, un certamen que ya ha dado a conocer los 30 finalistas --profesionales, empresas y entidades-- seleccionados de entre las 114 candidaturas presentadas.

Entre este elenco de finalistas se decidirán los ganadores de esta convocatoria, que se darán a conocer el 4 de junio en un acto que reunirá en Ifema Madrid a los mejores profesionales de la estética y la peluquería de España.

Como recuerdan sus promotores en un comunicado, se trata de los reconocimientos creados por Salón Look, el certamen líder en el ámbito de la belleza y la estética en el mercado de habla hispana, que organizará Ifema Madrid del 18 al 20 de octubre en su recinto ferial.

Para esta convocatoria han sido seleccionados como finalistas, en la categoría de Mejor Proyecto Empresarial Peluquería: Laboratorios Kapyderm, Sipel y Thuya, Mejor Proyecto Empresarial Estética, Be Attitude, Heber Farma e Indiba; en la de Mejor Trayectoria Profesional Peluquería: Carlos Valiente, Encarna Moreno e Inma y Laura Álvarez Puig, y en Mejor Trayectoria Profesional Estética: Estrella Pujol, Fernando Pérez y Silvia Oliete, Mejor Diseño Salón Peluquería, Chic Bilbao, Backstage BCN y Tian Stil Home.

Por otro lado, a Mejor Diseño Salón Estética optan Clinique Beauté, Manüia y The Beauty Cave; a Mejor Proyecto Formación Peluquería, Academia Premium by Lidia Casanova, Hairkrone Academy y Universidad de la imagen; a Mejor Proyecto Formación Estética, Nutec --Escuela profesional de nuevas técnicas de estética--, Escuela Harpo y Mírame Academy, y a Mejor Emprendimiento, CCH by Campos CurlyHair, Skinvity e Inué, mientras en Mejor Acción Solidaria compiten Fundación Fundesmo, Mazuelas Profesional y Luis&Tachi.

Como es tradición, también se entregarán los Premios Honoríficos a destacados profesionales, que en esta ocasión han recaído en Natalia de la Vega, CEO y fundadora de los centros Tacha Beauty (en la categoría de estética), y Ramiro Fernández Alonso, peluquero y psicoesteta (en la categoría de peluquería).

UN JURADO DE EXPERTOS

La selección de finalistas de los X Premios Salón Look ha correspondido a un jurado compuesto por un variado grupo de profesionales que han buscado potenciar el reconocimiento de los candidatos en los sectores de imagen, belleza y estética.

El jurado de esta edición lo integran Beatriz Peña, directora y editora de Bellezapura.com, periodista especializada en belleza y salud; Itziar Salcedo, periodista, editora de belleza, salud y bienestar; Consuelo Silveira, profesional de estética, experta y reputada formadora; Jesús María Montes-Fernández, director de Flash Moda y Flash Moda monográficos; Pilar Roldán, técnica especializada en Imagen Personal; Felicitas Ordás, peluquera y presidenta de Club Fígaro; Teresa de la Cierva, periodista especializada en belleza y estilo de vida; Gonzalo Fuster-Fabra, abogado y consultor en múltiples empresas relacionadas con el sector de la Belleza; Óscar Mateo, director del área de conocimiento y estudio de mercado de STANPA; Isabel Juncosa, periodista de belleza, salud y bienestar; Clara Courel, periodista experta en moda e imagen; Yvonne López-Balmaña, especialista en mentalidad empresarial, marketing, ventas y liderazgo en Estética Profesional ; Paco Alcaraz, estilista y caracterizador en RTVE; Sylvia Barrondo, periodista y directora de la plataforma digital 'quehaydenuevo', y Susana Salvadó, directora de la Revista Salón Look.

La próxima convocatoria de Salón Look, el Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, se celebrará del 18 al 20 de octubre de 2024, en los pabellones 12, 14 y 14,1 del recinto ferial de Ifema Madrid.