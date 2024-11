Simo Educación reunirá a cerca de 140 empresas líderes en innovación EdTech

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de Simo Educación, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa que organiza Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0, arranca mañana con cerca de 140 empresas participantes, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Una alta representación que se dará cita en el Pabellón 5 del Recinto Ferial para presentar sus últimos desarrollos, convirtiendo al Salón en el punto de encuentro indispensable para descubrir las tendencias y novedades tecnológicas al servicio de la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la eficiencia en la gestión de centros educativos.

Con 92 expositores directos y cerca de 140 empresas representadas de 9 países, SIMO Educación abre sus puertas mañana con una amplia representación de toda la cadena de valor del sector, favoreciendo así la dinamización del negocio.

Además de recuperar la presencia de importantes marcas como Microsoft, Samsung, Smart o Promethean, entre otras, cabe destacar la presencia de relevantes compañías tecnológicas como ACER, Apple, ASUS, Epson, Google for Education o HP; distribuidoras de tecnología, mobiliario y material para los centros educativos como Abacus, Edime, Goldenmac, Rossellimac, SEMIC, Singladura, Nunsys, Synetech o Xenon Computer, entre otras; apps y plataformas educativas como Additio App, Alexia, Canva, Edpuzzle, Mathew, Monk, One y Neo, Peñalara Software, Smile and Learn, Tellfy o TokApp; así como empresas y asociaciones de robótica y programación como BeByte, Codelearn, Complubot, Happy Code, HispaRob, Lego Education, Letcraft Educación, Ro-botica, y Robotix, entre otras.

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

Además de servir de impulso empresarial, el compromiso con la divulgación del conocimiento define el propósito de Simo Educación. Así, bajo el lema 'Tecnología que inspira la Transformación Educativa', la parte congresual reúne a cerca de 100 expertos educativos en más de 60 ponencias, talleres y mesas redondas.

Así, el docente e investigador Xavi Delgado hablará sobre las herramientas con IA y la importancia de ir un paso más allá en su uso, o el profesor de Tecnología Educativa César Poyatos, ofrecerá una charla con el título 'La inteligencia artificial como potenciador de la práctica docente'.

Por su parte, la especialista en educación digital Laura Cuesta explicará cómo educar a los niños y adolescentes en el uso seguro, crítico y responsable de las pantallas en la sociedad digital o el psicólogo Pablo Rodríguez (Occimorons) se centrará en la salud mental de los estudiantes, entre otras voces reputadas del sector.

En la parte de los talleres prácticos, una muestra es el del docente Vicent Gadea que expondrá cómo elaborar prompts efectivos; Alberto y Mario Herráez contarán cómo integrar la gamificación y la IA en las lecciones; mientras que la maestra y coordinadora TIC Leticia Ahumada mostrará cómo enseñar programación y robótica a través de las actividades desenchufadas.

Cabe destacar la Jornada de Directores, que cuenta con el patrocinio de Google for Education y en la que en este 2024 se analizará el rol que tiene el líder educativo para transformar sus instituciones mediante la innovación, el papel que tiene la IA en este proceso de evolución y el correcto uso de la tecnología en el ámbito educativo.

Por su parte, el evento SIMO Inspira ofrecerá charlas inspiradoras de 20 minutos para motivar a los educadores en su labor diaria, sin olvidar la entrega de los Premios a las 14 Experiencias Docentes ganadoras y que reconocen buenas e innovadoras prácticas desarrolladas en las aulas en todas las etapas educativas en España.

XII PREMIOS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

La entrega de trofeos de los XII Premios a la Innovación Educativa será el 20 de noviembre a las 19:30, acto en el que se desvelarán también los proyectos ganadores de Simo Impulso.

Por su parte, Simo Impulso se establece como una plataforma cuyo objetivo es visibilizar y apoyar a iniciativas empresariales y nuevas empresas que desarrollan proyectos innovadores de base tecnológica con un amplio potencial de aplicación en el sector educativo.

Alineado con ello, Simo Innova mostrará una gran selección de innovaciones tecnológicas desarrolladas en el ámbito educativo por parte de las empresas expositoras.

En el capítulo de las entidades públicas, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) organiza unas interesantes jornadas en las que los recursos educativos abiertos y la IA tendrán un papel protagonista y, además, certificará 10 horas de asistencia como actividad de formación permanente.

También tendrán presencia en el área expositiva del salón las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas de Castilla y León, Extremadura y Galicia, mientras que las de Asturias, Castilla y León e Islas Canarias participarán en diferentes conferencias.

Finalmente, la Sala VIP de SIMO Educación 2024 cuenta con el patrocinio de Microsoft, que será punto de encuentro para el networking entre directores, ponentes y autoridades.

En definitiva, la completa oferta comercial y la agenda de actividades posicionan a SIMO Educación como la cita clave para todos los actores del EdTech, promoviendo el intercambio entre fabricantes y distribuidores de herramientas educativas, gestores de centros, directores y docentes, así como el conocimiento para abordar los desafíos para la construcción de una educación más inclusiva y adaptada a los retos del siglo XXI.