La XXII edición de Madrid Fusión Alimentos de España espera la participación de más de 21.000 personas

El congreso internacional de gastronomía Madrid Fusión Alimentos de España 2024 espera la participación de más de 21.000 personas en su nueva edición, que se celebrará del 29 del 31 de enero en Ifema Madrid, con el lema 'Where it All Begins'/ 'Donde todo comienza'.

La XXII edición del congreso Madrid Fusión, "epicentro donde los talentos emergentes y la innovación se encuentran", volverá a acoger a más de 21.000 personas, entre profesionales y público en general.

El agua, la defensa del patrimonio genético, las fermentaciones milenarias, los nuevos caminos verdes, la reinterpretación de los patrimonios gastronómicos, la cocina salvaje, la nueva cocina nikkei, la evolución de la cocina ácida o la irrupción de la inteligencia artificial en la cocina serán algunas de las temáticas que abordará este año Madrid Fusión Alimentos de España que, además, rendirá homenaje a los maestros del cuchillo aprovechando el seiscientos aniversario del Arte Cisoria.

Entre las novedades de este año está la creación de un nuevo escenario, Madrid Fusión Dreams, que se une a los otros espacios de la cumbre: Escenario Polivalente, Madrid Fusión The Wine Edition by Foods&Wines From Spain, The Drinks Show y Madrid Fusión Pastry.

En Madrid Fusión Dreams se hablará de nuevos hábitos, nuevas tecnologías, modelos sostenibles, nuevas empresas y de la gastronomía como uno de los principales actores de transformación.

Estados Unidos, Corea, Suiza, Noruega, Filipinas, Chile, Argentina, Colombia, Dinamarca, Italia, Francia o Bélgica son algunos de los países que estarán representados por la veintena de cocineros internacionales que están incluidos en el programa del congreso culinario.

REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL Y ESPAÑOLA

La XXII edición que pone especial énfasis en la presencia internacional con chefs tan relevantes e interesantes como los latinoamericanos Jeferson García (Afluente, Colombia), Ignacio Ovalle (La Calma by Fredes, Santiago de Chile), Gonzalo Aramburu (Aramburu, Buenos Aires, Argentina) o Valerie Chang (Maty's) & Nando Chang (Itamae), y Diego Oka (La Mar by Gastón Acurio), estos tres últimos afincados en Estados Unidos.

La representación europea correrá a cargo de Nicolai N*rregaard (Kadeau**, Copenhague, Dinamarca), Andreas Caminada (Schloss Schauenstein***, Fürstenau, Suiza), Nicolas Decloedt & Caroline Baerten (Humus x Hortense*. Ixelles, Bélgica), Willem Hiele (Hiele*, Oudenburg- Ostend, Bélgica), Alexandre Mazzia (AM par Alexandre Mazzia***. Marsella, Francia) y el italiano Riccardo Canella.

Asimismo, la presencia asiática correrá a cargo de dos coreanos y un japonés: Junghyun Park (Atomix**, Nueva York, Estados Unidos), Mingoo Kang (Mingles**, Seúl, Corea del Sur) y Yasuhiro Tomari (Rest. État d'esprit. (Okinawa, Japón).

También con restaurante en el extranjero pero de raíces españolas acudemn Chele González (Gallery by Chele, Manila, Filipinas) y Alberto Lozano (Huset, Longyearbyen, Noruega) y una amplia representación de cocineros y cocineras nacionales para compartir conocimiento y experiencias.

Entre ellos, Miguel Gónzalez (Rest. Miguel González*. O Pereiro de Aguiar, Ourense); Ángel León (Aponiente***, Puerto de Santa María); Pedrito Sánchez (Baga*, Jaén); Joan Roca (El Celler de Can Roca***, Girona); Dabiz Muñoz (DiverXo***, Madrid); Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Disfrutar**, Barcelona); Ricard Camarena (Restaurante Ricard Camarena**, Valencia); Andoni Luis Aduriz (Mugartiz**, Errentería, Gipuzkoa); Paco Morales (Noor**, Córdoba); Eneko Atxa (Azurmendi***, Larrabetzu, Vizcaya); Dani Ochoa (Montia*, San Lorenzo del Escorial, Madrid); Jorge Muñoz & Sara Peral (Osa, Madrid); Rafael Centeno & Inés Abril (Maruja Limón*. Vigo, Pontevedra); Vicky Sevilla (Arrels*. Sagunto, Valencia); Santi Taura (Dins Santi Taura*, Palma de Mallorca, Islas Baleares); Andreu Genestra (Andreu Genestra*, Llucmajor, Islas Baleares) y Joel Castanyé (La Boscana*, Bellvís, Lleida).

CUARTA EDICIÓN DEL CONGRESO DEDICADO AL VINO

Madrid Fusión Alimentos de España vuelve además a incorporar una nueva edición de 'Madrid Fusión The Wine Edition Wines from Spain', durante los días 29, 30 y 31 de enero de 2024, un congreso dedicado al mundo del vino cuyo objetivo sigue siendo descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje de un sector que es parte fundamental de la cultura y gastronomía española.

Como en pasadas ediciones, el congreso dispondrá de un auditorio propio, además de una magnífica zona de catas, expositores y escenario adyacente de presentaciones comerciales, con el objetivo de integrar la gastronomía y el vino para descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje.

Entre los nombres del mundo del vino que han confirmado ya su participación como ponentes en esta edición destacan Henrietta Lovell (CEO Rare Tea Company en Reino Unido); Andre Mack, master sommelier y enólogo estadounidense; Jay Strell, consultor especializado en vino y gastronomía que trae a varios bodegueros referentes en vinos naturales e Ivan Bell uno de los mayores y más reconocidos diseñadores de etiquetas y packaging de vino y bebidas y que dirige la consultora Stranger&Stranger en Reino Unido.

Tampoco faltarán habituales a esta cita como Ferran Centelles (ex Sommelier El Bulli), los 'master of wine' Pedro Ballesteros, Alvaro Ribalta y Almudena Alberca, Moha Benabdallah sumiller y jefe de sala de Etxebarri y Agustín Trapero antiguo director de bebidas y head sommelier de Four Seasons Madrid.

Representantes del mundo de la gastronomía tienen como exponentes a Francis y Chefe Paniego, a Franco Pepe el 'pizzaiolo' número uno del mundo según los World's Chefs Awards o Nicolai Norregaard y Alberto Segade (Restaurante Kadeau, Copenhague y Bornholm).

PONENCIAS Y CATAS MAGISTRALES

Desde el año pasado, las ponencias de mañana y de tarde adquieren una parte práctica con catas magistrales y encuentros con productores que tratan de demostrar, a partir de interesantes degustaciones, todo lo que concierte al vino, poniendo así de manifiesto las tendencias enológicas más actuales.

El lunes, los 'Top Tastings' comenzarán con Ferrán Centelles como moderador de este primer contenido, una 'Ruta de la plata de Sevilla a Asturias', mientras que el martes será Almudena Alberca con 'Vinos españoles en la Place de Bordeaux' y Pedro Ballesteros cerrará esta edición bajo el titular '50+50+50' junto a productores y bodegueros de La Rioja Alta, Guillermo de Aránzabal o Remírez de Ganuza con José Ramón Urtasun.