Las 15 bandas que pasan a la final del Mad Cool Talent ofrecerán conciertos este mes en Madrid

Publicado 04/06/2019 19:30:17 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las 15 bandas y solistas favoritos que han pasado a la fase final del Mad Cool Talent 2019 tocarán la próxima semana en varios locales de Madrid con el objetivo de compartir el mismo cartel que The Cure, Rosalía, Ms. Lauryn Hill o The National, los 'headliners' del Festival que se celebrará el próximo julio en Valdebebas, han informado hoy en una nota de prensa Mad Cool Festival y Vibra Mahou.

Staytons, Salio, Tirano, Gentleman Clef, Cora Yako, Leblanc, Sienna, Sofi Marston, Where is Kobi? Red Gurd, The Morgans, Caster, Wavelet, Junior Mackenzie y Caniche Macho son los nombres de las bandas más votadas por el público a través de www.madcooltalent.com.

Estas quince bandas se repartirán durante tres días de conciertos los próximos 11, 12 y 14 de junio en las salas Costello, Sol y Clamores respectivamente. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Para llegar hasta aquí, estas quince bandas pasaron primero la criba de un jurado profesional que seleccionó a 64 finalistas de entre el millar de bandas y solistas de todo el mundo que se inscribieron en este concurso que corre ya por su cuarta edición. Después, fue el turno del público y ahora, la prueba final: el directo en un concierto.

Sheafs y The Glups son los nombres de las bandas ganadoras de Mad Cool Talent UK que pasarán directamente a formar parte del Line Up de Mad Cool Festival 2019. Para ellos, la suerte ya está echada.

Una oportunidad que nace de la apuesta por la música joven de Mad Cool Festival y Vibra Mahou para apoyar el talento emergente y ser su mejor escaparate.

Con esta iniciativa, Mahou sigue demostrando su compromiso con la música y comparte la pasión, el alma y la cercanía entre los artistas y el público, con un sabor muy grande. Porque cada día Mahou Cinco Estrellas sabe a más músicas.