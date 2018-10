El 44% de los residentes en Chueca votó al PSOE y el 40,62 al PP, según la FELGTB y el Cogam

Actualizado 31/03/2008 21:14:52 CET

El 44 por ciento de los ciudadanos del barrio madrileño de Chueca votó al PSOE, un 40,62 por ciento al PP y un 7,4 a IU en las pasadas elecciones legislativas, según un estudio realizado en las distintas mesas electorales de la zona que recoge las web de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y la Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid.

Para la Federación, la mayoría apostó por los partidos de izquierda, "los partidos a favor de los derechos de los homosexuales y transexuales". "En Chueca existe una importante comunidad LGTB y es un barrio sensible a los recortes en derechos propuestos en campaña por el Partido Popular, razón por la cual la izquierda vuelve a ganar en la zona, mostrando un avance mayor al de las elecciones municipales de 2007", destacó la FELGT.

Así, la asociación señaló que el Partido Socialista ganó en 5 de las ocho mesas electorales del barrio y PP recibió casi la mitad de los sufragios, cuando en la comunidad recibió casi el 49 por ciento y en la capital el 50,65%, por lo que el barrio de Chueca se convierte "en un ejemplo de apoyo a la igualdad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en el corazón de Madrid".

"Estos datos confirman lo que todos menos el Partido Popular ya sabíamos, que con nuestros derechos no se juega, que lesbianas, gays, transexuales y bisexuales no vamos a permitir, y lo hemos demostrado, ni un solo paso atrás en la conquista por la igualdad. Y que quede una cosa muy clara: si el Partido Popular quiere seguir trabajando contra nuestros derechos, nos volverá a tener en frente, denunciando su homofobia, en tantas elecciones como sea necesario, hasta que asuman que nuestra igualdad no se toca", dijo el presidente de la FELGTB, Antonio Poveda.

Por su parte, el presidente de COGAM, manifestó que los rumores y habladurías "se callan con datos", y los datos de las pasadas elecciones "son claros en el apoyo mayoritario del colectivo LGTB fue a parar a quienes no nos discriminan".

La Federación había lanzado una campaña bajo el lema de 'Los derechos se conquistan; se disfrutan; defiéndelos con tu voto', que se repartió a nivel estatal, y en el barrio de Chueca fue repartida por los voluntarios y voluntarias de COGAM.

"A pesar de que en el pasado se ha especulado sobre la orientación del voto de Chueca, la comparativa con anteriores convocatorias electorales no solo demuestra que el barrio votó a los partidos a favor de los derechos LGTB, sino que confirma una tendencia creciente a favor de estos", indicaron las asociaciones.

En este sentido, señalaron que Comparando en las elecciones municipales de 2007, la suma de los votos de PSOE e IU crecieron en 3,34 puntos porcentuales, al pasar del 48,7 al 51,9 por ciento. En cambio, según este estudio, el Partido Popular perdería 6,38 puntos respecto a 2007, al pasar del 47,9 al 40,62 por ciento.