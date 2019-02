Abierto el plazo del concurso público del Ayuntamiento de Madrid para invertir en iniciativas de impacto social

Publicado 23/02/2019 17:13:36 CET

Ya está abierto el concurso público del Ayuntamiento de Madrid para invertir en iniciativas de impacto social a través de la adquisición de acciones o participaciones en entidades de capital riesgo que tengan como estrategia de inversión principal empresas que generen impacto

social, tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles desde la publicación en el BOE, ha recordado el Ayuntamiento de la capital en un comunicado.

Esta iniciativa, a la que el Ayuntamiento destinará 30 millones de euros, pretende contribuir a consolidar un ecosistema de inversión de impacto social que, a través de instrumentos de financiación y asesoramiento, impulse un tejido empresarial innovador y generador de impacto social positivo en la ciudad de Madrid.

Con ello, espera impulsar soluciones innovadoras, inclusivas y sostenibles que den respuesta a los retos a los que se enfrenta la capital en materia social y medioambiental.

Las inversiones de impacto se definen como aquellas inversiones que intencionadamente buscan un impacto social/medioambiental, cuantificable y medible en conjunto, con un retorno financiero, como mínimo igual al del capital principal invertido.

A diferencia de otras inversiones, no solo analizan el riesgo y la rentabilidad de la inversión, sino también su impacto social/medioambiental. Si no hay impacto (cuantificable y medible), no se realiza la inversión.

Según el Ayuntamiento, con esta medida se convierte en "una administración pública pionera en materia de inversión en impacto social". En España, tan solo la Diputación Foral de Bizkaia ha iniciado el camino de participar en un fondo de impacto social, ha apuntado.

El concurso va dirigido a entidades que tengan como estrategia de inversión principal invertir en empresas que generen un impacto social y/o medioambiental positivo y cuantificable en la ciudadanía, y que cumplan los requisitos exigidos por el Ayuntamiento.