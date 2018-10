Abierto el plazo de participación para Veteco 2018

Publicado 23/02/2018 17:35:37 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ifema convoca la 16ª edición del Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar, Veteca 2018, los días 13 al 16 de noviembre próximos, para lo que ya se ha abierto el plazo de participación.

Según ha informado Ifema en un comunicado, se prevé una participación empresarial de más de 400 empresas de la industria de la ventana, fachada y protección solar. Promovida por Asefave, el certamen incorpora un nuevo sector, Veteco Glass, que busca dar respuesta a las necesidades específicas de la industria del vidrio.

La incorporación de dicho sector, junto con el de Veteco Solar, que se sumó a la exitosa primera convocatoria del 2016, se posiciona como una de las mayores plataformas comerciales europeas del sector.

Además, Veteco se celebra junto con el resto de salones especializados, bajo el paraguas de ePower&Building, donde se ofrecen las "más novedosas soluciones" para todo el ciclo de vida de la edificación, desde la concepción del proyecto y diseño, ejecución de obra, mantenimientos y habitabilidad, y reforma y rehabilitación constructivo. Con una convocatoria que tiene por lema 'Transforming the way we build a Green World'.

Los salones integrantes de ePower&Building reunirán a más de 1.600 empresas expositoras, y 80.000 participantes profesionales de 100 países, convirtiéndose en una de las "más completas" plataformas internacionales para el sector de la edificación en todo su ciclo de vida.

Las empresas participantes en Veteco 2018 mostrarán, una vez más, la oferta en ventanas, acristalamiento estructural, fachadas ligeras, techos y lucernarios, vidrio, protección y control solar, puertas automáticas, domótica y automatismos y maquinaria.

Una de las principales novedades de esta edición es el sector de Veteco Glass, con identidad sectorial específica, y con el que se da respuesta a las necesidades específicas de la industria del vidrio.

Por su parte, Veteco Solar volverá a ser escenario comercial para las firmas de persianas, toldos, tejidos, automatismos, pérgolas bioclimáticas y control solar estructural, y que tuvo una "excelente" convocatoria de expositores y visitantes en su primera edición de 2016.

Asimismo Veteco Solar volverá a ser el espacio para una nueva edición del Congreso Ibérico de Gestión y Protección Solar, y en el que se abordarán, de la mano de expertos, las cuestiones de mayor actualidad para este segmento.

Arquitectura con Eñe volverá a ser el punto de encuentro, negocio y difusión de tendencias y conocimiento para estudios de arquitectura, ingenierías, constructoras, promotoras o socimis. Se trata de un espacio de generación de nexos de unión entre empresas expositoras y prescripción, buscando vías de negocio y colaboración y donde habrá presentaciones de proyectos, concursos de arquitectura, encuentros y rutas guiadas.

Igualmente se convocarán los II Premios de Arquitectura con Eñe, entre los que se incluyen los galardones de Veteco-Asefave, destinados a diferentes categorías de la envolvente.

Veteco ha previsto diferentes iniciativas destinadas a proporcionar a las empresas el máximo retorno a su inversión, como una mayor especialización y personalización de la oferta adaptada a los intereses de cada perfil de visitante profesional; la potenciación del programa de jornadas y conocimiento sectorial; herramientas como una agenda de encuentros B2B, Punto de Encuentro Profesional, la newsletter Veteco News*; la Campaña mundial de captación de visitantes profesionales, a través del plan "Building Digital Network Campaign"; speakers corners para formación; rutas para la prescripción, o planes de comunicación a medida, entre otras medidas.

Veteco 2018 ha abierto ya el plazo de participación para las empresas, que pueden formular su solicitud en www.veteco.ifema.es hasta el 20 abril, como primera fecha de corte prioritario, para tener preferencia en la primera distribución de espacios que se realizará los días 25 y 26 de abril.