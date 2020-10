Abierto el plazo de solicitud de las ayudas para sustituir las calderas de carbón y gasóleo en la capital

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ya ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones de cara a la renovación de instalaciones térmicas de calefacción (carbón y gasóleo) y climatización de toda la ciudad en la página web www.calderasyclima.cambia360.es.

El área de Medio Ambiente y Movilidad, capitaneado por Borja Carabante, ha reservado un presupuesto de 12,5 millones de euros para las calderas y sistemas de climatización que se hayan sustituido o se vayan a cambiar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año. Las ayudas se podrán solicitar hasta el 10 de diciembre de 2020.

El plan Cambia 360 para las calderas establece tres líneas de actuación. Por un lado, Cero carbón, que está dirigido a instalaciones térmicas comunitarias que utilizan carbón. Se reservan dos millones de euros.

El segundo ámbito de acción son las calderas de gasóleo, dirigido a la sustitución de instalaciones de calderas de gasóleo por sistemas de alta eficiencia conectados a redes de suministro urbanas (generadores de calor que utilicen gas natural como combustible o sistemas eléctricos de bombas de calor). Se destinan 8,5 millones de euros.

También se aborda la climatización eficiente y sostenible en pymes, siendo la primera vez que se incluye a este sector como beneficiario para este tipo de ayudas. Está dirigido a la renovación de sistemas de climatización de potencia térmica nominal comprendida entre 5 y 30 kilovatios por equipos eficientes de bombas de calor (aire-agua y agua-agua); acondicionadores de aire por bomba de calor (aire-aire y agua-aire); sistemas VRF (caudal de refrigerante variable) y equipos autónomos de bomba de calor. Se reservan dos millones de euros.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

El importe para la financiación del ámbito 'Cero carbón' ascenderá a la cantidad que se establezca en la correspondiente convocatoria y estará limitada al 60 por ciento del coste (IVA no incluido) en edificios de uso residencial y al 40 por ciento en edificios de otros usos.

Para el ámbito 'Calderas de gasóleo', la cuantía del incentivo para edificios de uso residencial estará limitada al 40 por ciento del coste elegible (IVA no incluido) y para edificios de uso no residencial al 25 por ciento del coste (IVA no incluido).

En el ámbito 'Climatización eficiente y sostenible en pymes' la cuantía máxima de las ayudas vendrá determinada en función de la potencia térmica nominal en régimen de calor o capacidad calorífica del equipo y de las funcionalidades que ofrezca y se definirá en la convocatoria correspondiente.