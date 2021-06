El abogado de la familia de Heidi Paz: "El rey ya no es un rey, ahora es un asesino"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la familia de Heidi Paz ha mostrado este tarde su satisfacción después de que el jurado popular de la Audiencia de Madrid haya declarado culpable de homicidio y profanación de cadáver a César Román, conocido como el 'Rey del cachopo', por la muerte de la joven hondureña de 25 años.

"El rey se ha caído de su reino. El rey ya no es un rey, ahora es un asesino", ha recalcado Alexis Socias a las puertas de esta sede judicial tras concluirse la lectura del veredicto. Tras hablar con los periodistas, ha llamado a la madre de la fallecida para trasladarle la decisión de los nueve miembros del tribunal de jurado.

El letrado ha reseñado que ya no quedan dudas en el caso dado que todos los hechos se han declarado probados por unanimidad. Finalmente, la acusación particular unificó en el objeto del veredicto los criterios y pidió una condena por un delito de homicidio y no por asesinato como señaló en su informe final.

La abogada defensora, Ana Isabel Peña, ha señalado que se ha confirmado que el tribunal de jurado "no funciona como en otras ocasiones", ya que se han aprobado los hechos por unanimidad "sin ninguna prueba" y está segura de que "el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le va a dar la vuelta".

Isabel Peña ha indicado a Europa Press que hay muchos hechos de los que se ha pronunciado el jurado que no estaban en el objeto del veredicto, por lo que pedirá su nulidad en el recurso que interpondrá una vez se dicte la sentencia condenatoria.