Abucheos contra Abascal y gritos a su favor tras acudir a la concentración de los agricultores ante el Ministerio

La presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, en la concentración del sector agrario ante el Ministerio de Agricultura ha generado abucheos de parte de los asistentes y también gritos en su defensa por otra parte de otros manifestantes.

Abascal ha acudido junto a la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, y el portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, a la concentración para ilustrar su apoyo al sector de la agricultura.

Tras la lectura de un manifiesto por parte de los organizadores, uno de los portavoces ha invitado a los políticos a "abandonar la concentración" a través de megáfono.

"Es lamentable que algunos vengan a reírse de nosotros en nuestra cara, a prometer cosas que saben que no las pueden hacer y no las van a cumplir, es lamentable que estas personas estén aquí hoy chupando cámara", ha manifestado el secretario general de UPA Madrid, Jesús Anchuelo, para instarles a "abandonar la concentración y hacer las declaraciones que crean convenientes fuera".

"Se están riendo de nosotros y yo les invito a que se vayan", ha agregado, al tiempo que ha manifestado que si quieren apoyar al sector agrario lo pueden hacer "de muchas formas, pero no así".

Entre los manifestantes se han escuchado pitos y e insultos como "sinvergüenzas", pero también ha habido asistentes que han defendido a los dirigentes de Vox y les han agradecido su presencia.

Abascal se ha dirigido a Anchuelo para decirle que solo pretendían apoyar a los agricultores. "Sus palabras yo las respeto, no tengo nada que reprocharles, pero lo hacemos de corazón, no venimos a hablar sino a escucharles y a brindarles apoyo", ha respondido el líder de Vox.

Anchuelo le ha dicho que tenía que haber previsto que con su presencia "se iba a generar polémica", al tiempo que ha destacado que las organizaciones convocantes --COAG, Asaja y UPA Madrid-- no han pedido a ningún político que asistiera a la convocatoria.

"Les apoyaremos en las Cortes y ustedes lo verán", ha manifestado Abascal antes de abandonar la manifestación.

Tras el incidente, Anchuelo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que los agricultores han convocado una manifestación para hacer ver a la Administración y a la sociedad los problemas que tiene el campo.

En concreto, ha señalado la necesidad de hacer ver a los consumidores que con la actual política de precios "al agricultor le están arruinando y ellos están pagando unos precios muy elevados".

"Lo que queremos es denunciar eso y vienen unos señores aquí, políticos, a sacar rendimiento político de la desgracia que tenemos nosotros", ha recalcado.

Por otro lado, ha asegurado que los dirigentes de Vox "abanderan unas políticas de neoliberalimo" que son las que al llevado al campo a esta situación. "Nosotros como pequeños productores no tenemos margen de negociación, las grandes cadenas sí, las grandes cadenas están en cuatro manos, cuatro multinacionales, que tienen el poder", ha explicado.

"Y vienen estos señores, que ellos están abanderando ese tipo de políticas a decir que nos lo van a solucionar. No me lo creo. Está muy bien que nos apoyen pero donde nos tienen que apoyar, nos tienen que apoyar en el Congreso, en el Senado, no aquí", ha agregado.

DESVÍO DEL TRÁFICO

Los manifestantes que participan en la concentración frente al Ministerio han cortado el tráfico a la altura de Atocha durante aproximadamente 45 minutos, lo que ha obligado a desviar la circulación hacia el túnel de Atocha.

"No queremos polémicas, queremos reivindicar unos precios justos. Hay mucha política y los agricultores no queremos política", ha manifestado Félix Expósito de la cooperativa Recespaña.

DEMANDAS

El acto se enmarca dentro del calendario de movilizaciones que están sacando a las calles de toda España a los profesionales del campo bajo el lema #AgricultoresAlLímite con el objetivo de reflejar "la falta de futuro" para sus explotaciones agrarias debido, principalmente, a la baja rentabilidad.

Para ello, los agricultores y ganadores pedirán al Ministerio y a la Comunidad de Madrid que trabaje para reequilibrar la cadena agroalimentaria con el fin de evitar los abusos que sufren agricultores y ganaderos por parte de algunas empresas de la industria y la distribución y que luchen por una PAC "justa".

Entre las demandas de los agricultores y ganaderos a las Administraciones figuran un sistema de seguros agrarios "fuerte", la gestión de la fauna salvaje, impulsar un etiquetado transparente, que preste especial atención a sectores vulnerables como el apícola, y el apoyo al sector agrario explicando su importancia al resto de la sociedad.

Para representar esta denuncia, realizarán una 'performance' reivindicativa que representará "la indispensable función de la agricultura y la ganadería para alimentar al planeta".

"Para que sigamos alimentando a la sociedad, necesitamos que nos apoyen", han dicho los organizadores de la 'performance', que han invitado a la población a que participe, "porque esta es una lucha por la soberanía y la seguridad alimentaria de todos".