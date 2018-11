Actividades en las aulas madrileñas fomentarán la concienciación sobre el terrorismo y sus víctimas

Publicado 16/11/2018 11:45:49 CET

La Comunidad de Madrid estrena unidades didácticas para concienciar, con diversas actividades, a los alumnos de Primaria y Secundaria sobre el terrorismo y sus víctimas, enmarcadas dentro de las tutorías planificadas por cada centro educativo.

Estas actividades tienen como objetivo "erradicar cualquier tipo de violencia entre los alumnos, reforzando los valores de respeto y tolerancia para mejorar la convivencia en las aulas, e incluye sesiones en las que se aborda explícitamente el rechazo al terrorismo". Los centros podrán elegir qué unidades didácticas introducir o directamente si quieren incorporar una asignatura sobre la materia.

El presidente regional, Ángel Garrido, ha asistido este viernes a una de estas sesiones, que se ha celebrado en el colegio público Cardenal Herrera Oria, en Madrid, y en la que ha participado un grupo de alumnos de 6º de Primaria de entre 11 y 12 años. Ha estado acompañado por el consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, y por la comisionada de la Comunidad para las víctimas del terrorismo, Ángeles Pedraza.

Durante el encuentro a un grupo de niños sentados en círculo se les han planteado una serie de frases extraídas de testimonios de víctimas para que las identificasen con las emociones que trasmitían.

Posteriormente, se ha proyectado un vídeo de una de las víctimas del terrorismo para buscar la empatía de los alumnos. El testimonio era de Laura López, víctima de dos atentados, uno en Zaragoza y otro en el Corte Inglés de Valencia de diciembre 1995.

En su intervención, el presidente ha puesto en valor una de las frases de la actividad 'Se perdió a alguien que era el mundo entero'. "Todos valemos el mundo entero para nuestros familiares, cada vez que se asesina a una persona se ha acabado con el mundo de las personas que la querían y que esperaban que volviese a casa y no pasó", ha explicado.

Garrido ha hecho hincapié en que hay actos terroristas que han sucedido hasta hace muy poco y no por personas de "hace tres siglos, ni mil años". Así, ha contado a los alumnos que ha sido ejercido por personas normales y por ello ha recordado las palabras de Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz, que recogían que "la mejor manera de luchar contra el terrorismo es enseñar y educar a las generaciones futuras".

Pedraza, por su parte, ha remarcado que un día la sociedad dijo "basta ya, no pueden matar a inocentes". "En España empezó el terrorismo hace 60 años, mataban solo a políticos que les molestaban y a guardias civiles y policías que también molestaban a los malos. No pueden matar a inocentes porque aquí no hay guerras, no hay conflictos, sino una banda de terroristas malos y unos inocentes que les matan", ha dicho.

La comisionada ha sostenido que "ellos no se han arrepentido y por ello hay que seguir ahí vigilantes". A su parecer, "es gente que ya nació mala y se educó mala" y que no tiene nada que ver con la educación que se recibe ahora. Posteriormente, algunos de los alumnos le han hecho preguntas sobre la muerte de su hija.

CHARLAS A MÁS DE 8.000 ALUMNOS

En este sentido, la Comunidad también llevará el testimonio de víctimas del terrorismo a más de 8.000 alumnos de Secundaría de cien centros madrileños. Estas sesiones buscan concienciar a los alumnos de las consecuencias trágicas que causa el terrorismo en las personas y en la sociedad, fomentando su rechazo, a través del testimonio directo de las propias víctimas de atentados

La actividad va dirigida fundamentalmente a los alumnos de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato, que cursan asignaturas en las que se incluyen contenidos sobre el terrorismo en España, por lo que, previamente, los asistentes deberán haber recibido conocimientos básicos de la Historia del terrorismo que ha sufrido en el país.

Los alumnos madrileños también pueden cursar la asignatura 'Respeto y Tolerancia', con la que se identifica el terrorismo como un fenómeno violento, se muestran sus principales manifestaciones a lo largo de la Historia, se analizan sus causas, se investiga sobre los principales conflictos y se compara con los existentes en la actualidad en el mundo.