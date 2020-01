Acusados del caos aéreo declaran que el cierre del espacio fue "totalmente innecesario" porque "la sala estaba completa"

Publicado 27/01/2020 13:03:39 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los controladores acusados en el juicio por el caos aéreo han declarado que el cierre del espacio aéreo por parte de Aena en diciembre de 2010 fue una medida "totalmente innecesaria" dado que la sala del centro de control del aeropuerto de Barajas estaba completa de efectivos y "a disposición" de los responsables del tráfico aéreo.

"Un controlador es incapaz de desenchufarse", ha aseverado uno de los procesados durante su declaración. La vista oral se ha retomado este lunes con el testimonio de los acusados que no han pactado con la fiscal. Sí lo han hecho 119 de los 133 procesados.

Se enfrentan a multas de entre 75.000 y 60.000 euros por un delito de abandono de servicio público que habrían cometido el fin de semana del 3 al 5 de diciembre de ese año. César Cabo, exportavoz del sindicato mayoritario Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que fue la cara visible y la voz del colectivo aquellos días, comparecerá el 29 de enero.

Los acusados han relatado que el día 3 de diciembre hubo una convocatoria de USCA para informar sobre rumores que circulaban acerca de que el Consejo de Ministros iba a aprobar un Real Decreto que afectaría a su jornada laboral. Los afiliados se reunieron en el Hotel Auditórium de la capital en una Asamblea Extraordinaria.

"Esto aumentó nuestro malestar. Había mucha tensión acumulada por la campaña de desprestigio de los medios, la empresa...", ha relatado una de las acusadas, afiliada a USCA, que ha indicado que no hubo ninguna orden de abandonar el servicio.

ORDEN DE REDUCIR DESPEGUES

En su caso, comenzó a encontrarse mal y firmó un formulario de baja al sentirse incapaz de seguir adelante con el servicio en calidad de planificadora, si bien se mantuvo en su puesto de trabajo ya que le dijeron que iba a llevar un médico.

Poco antes, el jefe de Sala le comunicó una reunión con el entonces Jefe de División, Antonio Almodóvar y el antiguo Director Regional, Gabriel Novelles, que comentaron que iba a haber una progresiva reducción de despegues hasta llegar al denominado Rate O, lo que les extrañó.

Según su testimonio, nadie abandonó sus puestos de trabajos. Al día siguiente, acudió a Barajas y vio que estaba militarizado. Se quedó en un parking cercano junto a otros compañeros hasta que les permitieron acceder a la sala de control.

Otro acusado, que era supervisor, ha relatado que había controladores de sobra para reabrir el espacio aéreo y que si Aena ordenó su cierre, fue algo "totalmente innecesario" sin motivación alguna. En su caso, hizo el turno completo y firmó la declaración de incapacidad porque no se encontraba bien con motivo de la tensión y el estrés de aquel año.

Según su testimonio, no hubo problemas en los relevos y no vio que ningún controlador abandonaran su puesto, ya que el día 4 de diciembre la sala estaba al completo a las nueve de la mañana y el espacio aéreo se reabrió a las 12.30 horas.

Otra de las acusadas ha declarado que firmó la declaración de incapacidad porque se encontraba muy nerviosa ya que había "mucho tráfico aéreo", si bien siguió trabajando a pesar de su malestar y permaneciendo "a disposición" de su jefe de sala.

"Yo informé de que no estaba al 100 por cien, pero no me negué a trabajar", ha aseverado. Así, ha relatado que recibió una orden de su jefe de autorizar despegues cada cinco minutos en vez de cada tres minutos, indicando que la orden estaba encaminada a ralentizar el servicio.

ACUSACIÓN FISCAL

En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el "esencial" servicio público que prestan para la comunidad "como es el transporte aéreo".

También reclama una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación "en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad".