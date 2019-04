Aguado acusa a Sánchez de utilizar la eutanasia de forma "torticera" y "aprovecharse del dolor ajeno para hacer campaña"

Publicado 05/04/2019 11:46:24 CET

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y candidato de este partido a la Comunidad, Ignacio Aguado, ha señalado este viernes que la eutanasia es una cuestión que "hay que abordar y hay que regular" pero "no de manera torticera" como hizo ayer, a su parecer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "aprovechando el dolor ajeno para hacer campaña".

Ayer, Sánchez cargó contra los partidos liderados por Pablo Casado y Albert Rivera por haber obstruido "hasta en 19 ocasiones" la "tramitación y la votación en un pleno que quería votar" a favor de la despenalización de la eutanasia.

En declaraciones a los periodistas antes de celebrarse un desayuno informativo, Aguado, al ser preguntado sobre que ayer un hombre fuera detenido tras ayudar a morir a su mujer aquejada de esclerosis múltiple en fase terminal y cuál es su posición sobre la eutanasia, ha señalado que no está en desacuerdo de regularla pero desde el "consenso" una vez que "se haya garantizado una ley de cuidados paliativos y garantice los derechos de la etapa final de la vida, que hoy por hoy no está garantizada, porque el PSOE la bloqueó" y ha dejado a mitad de camino y sin una ley de cuidados paliativos adaptada al siglo XXI".

No obstante, cree que "no es el momento de abrir ese debate a pocas semanas de unas elecciones" y no hablar de la eutanasia cuando se conocen casos "tan dramáticos". Así, ha insistido en que si de verdad hay voluntad política para un acuerdo Ciudadanos "estará en esa mesa" para que las personas tengan los mismos derechos y garantías en la etapa final y en la inicial.