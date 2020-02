Aguado afea que Sánchez reciba a un presidente "ilegítimo" y no con Ayuso cuando "hay 400 millones pendiente de entrega"

Publicado 07/02/2020 14:56:15 CET

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha criticado este viernes que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se haya reunido con un "presidente ilegítimo", en referencia al catalán Quim Torra, y no lo haga con Isabel Díez Ayuso cuando hay "400 millones de euros" pendientes de entrega por parte del Estado a la Comunidad.

Tras presentar en Aranjuez el primer autobús eléctrico que operará en una línea del Consorcio Regional de Transportes, Aguado ha dicho que lo que está pasando en España "es una suma de despropósitos, donde de alguna manera el hecho de vivir escándalo tras escándalo, como este tipo de reuniones, está consiguiendo que la sociedad esté algo narcotizada, adormecida, acostumbrada a que pasen cosas que no deberían pasar".

"No debería producirse que un presidente de Gobierno se reúna con un presidente ilegítimo, inhabilitado, que no representa a los catalanes y que debería estar fuera de ese puesto desde hace ya varios días. Me preocupa que anteponga esas reuniones con otros presidentes, que sí son legítimos y que sí que ocupan este cargo, como la presidenta Díaz Ayuso, una reunión para resolver los problemas de los madrileños. Sin embargo, Sánchez se encuentra con un presidente que antepone sus intereses personales y particistas para establecerse en la Moncloa al interés general, en este caso con el conjunto de los madrileños", ha esgrimido.

El también líder regional de Ciudadanos ha criticado la "pésima imagen" que a su juicio se está dando con esta reunión y ha señalado que la "reverencia" del jefe de Gabinete del presidente español hacia el presidente catalán "es muy sintomático de cuál es la realidad de un Gobierno de España hacia los separatistas".

"Me preocupa como ciudadano, español y vicepresidente que tengamos un gobierno de España secuestrado por el separatismo, que está más pendiente en rendir pleitesía a Torra que de preocuparse del interés general. No comparto esa reunión y que el Gobierno de España y que esté en manos sí o sí de personas y de grupos políticos que quieren liquidar la convivencia con españoles", ha añadido.

Ignacio Aguado espera que Sánchez y su Gobierno rectifiquen, que cambien la manera de hacer "y entiendan que en el caso de la Comunidad de Madrid traten de imitar lo que funciona bien, en lugar de atacarlos y estrangularlos como están haciendo".

Por ello, el vicepresidente autonómico ha tendido la mano "una vez más" al Ejecutivo central para que traten de satisfacer las demandas de la Comunidad de Madrid "porque hay muchas inversiones pendientes, por ejemplo en materia de movilidad, que siguen en un cajón".

Entre ellos, Aguado ha exigido más inversión en Cercanías, la construcción de los Bus VAO, la variante de la A-1 o el cierre de la M-50 y mayor inversión en políticas sociales; "y parece que eso no tienen mucho interés en negociarlo con Madrid".

"En cualquier caso seguiremos insistiendo, reivindicando lo que creemos que nos corresponde, que son esos más de 400 millones de euros pendientes de entrega y ojalá que en algún momento Sánchez se de cuenta de que España no va a ningún lado con ERC y que desde donde se pueden construir consensos y un futuro mejor para España es mirando hacia el centro, la moderación e intentando hacer acuerdos de Estado entre los partidos que sí creemos en la Constitución", ha concluido.