Aguado apuesta por una coalición con PP, no gobernará con Vox y afea a PSOE que llame a Cs "trifachito"

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, apuesta tras las elecciones del 26 de mayo por una coalición con el PP, asegura que no gobernará con Vox y ha afeado a PSOE que haya llamado a la formación naranja "trifachito" y a sus integrantes "fachas" o "perros".

En una entrevista con Europa Press, Aguado, al ser preguntado por cuál de los candidatos rivales a la Presidencia se lleva mejor, ha asegurado que tiene buena relación con todos, al igual que se ha llevado bien con todos los portavoces durante esta Legislatura en la Asamblea de Madrid, porque "la parte personal es importante para llegar a acuerdos políticos".

"A nivel de nombres no tengo preferencias, me llevo bien con todos, pero a nivel político a partir del 26 de mayo apuesto por una coalición PP y Cs, porque el 'sanchismo' ha colonizado todo. Ángel Gabilondo no ha sido capaz de rebatir nunca ni levantar la mano nunca cuando Sánchez levantaba el control financiero de las cuentas de la Generalitat o cuando permitía que se abrieran embajadas de Cataluña para potenciar el procés. Gabilondo sigue ahí porque no se ha movido de la tesis de Sánchez y no quiero un gobierno con alguien que no se ha movido de las tesis de Sánchez", ha aseverado.

Sobre si considera precipitado el 'veto' al PSOE en la Comunidad, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia cree que se trata de "una estrategia coherente" con lo que han ido defendiendo a nivel nacional y con los "principios" que les han traído hasta ahí.

"Por encima de los programas, es importante construir un gobierno en base a unos principios, y si Gabilondo considera que hay unos ciudadanos con más derechos que otros o si considera que está bien apostar por subir impuestos a la Comunidad de Madrid y no respeta los principios de Cs, los votantes piden saber qué va a pasar con su voto y por eso ese gobierno no va a estar formado con PSOE ni con Errejón", ha incidido.

Sin embargo, en el Ayuntamiento de Madrid, la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, no ha cerrado la puerta a los socialistas, algo que, para Aguado se debe a que el candidato del PSOE, Pepu Hernández, aún no se ha pronunciado y "no ha hablado como Gabilondo", que "ha votado en la Asamblea en contra de rechazar indultos a los presos del procés".

Por eso, cree que Villacís está dando a Pepu Hernández el "beneficio de la duda", pero lo que está claro, a su parecer, es que "solo va a gobernar con aquellos partidos que quieren hacer frente al populismo" y el PSOE, cree, "no está por la labor de hacer frente al populismo porque ha cohabitado con el populismo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena".

"NO HAY POSIBILIDAD DE GOBIERNO CON PSOE"

PSOE tildó de "falta de respeto" que Aguado rechazara gobernar con Gabilondo antes de que se hayan celebrado las elecciones y no se conozca el espacio político ni lo que han decidido los madrileños, algo que Aguado no entiende. "Cómo pueden decir que es una falta de respeto", ha exclamado, destacando que a los miembros del partido 'naranja' les han llamado "fachas", les han dicho que si eran parte del "trifachito" o les han tildado de "perros" por ir a Alsasua a defender la labor de la Guardia Civil.

"Ahora parece que se hacen los ofendidos porque seamos coherentes. Nosotros no nos hemos alejado del centro, no hemos sido nosotros los que hemos decidido pactar con Torra o con Bildu. Precisamente Gabilondo no se mete en ningún jardín y tiene que entender que en la Comunidad nosotros tenemos una responsabilidad y no se puede mirar a otro lado con lo que está sucediendo con otros compatriotas. El PSOE en la Comunidad es el de Sánchez y mientras sea así, no hay posibilidad de gobierno. Los madrileños no tienen la culpa de que Sánchez haya colonizado el PSOE Y se lo haya llevado a los extremos", ha lanzado.

AGUADO, SOBRE VOX: "NO GOBERNARÉ CON ELLOS"

En este punto, Aguado, al ser preguntado sobre si considera al partido liderado por Santiago Abascal como un "extremo" ha indicado que Vox está situado "a la derecha del PP" y "más allá no hay nada más, sol o Vox". En cualquier caso, ha asegurado que tiene respeto por las personas que se plantean votar a esta formación política y, por ello, intentará "hacer todo lo posible para que no les voten".

"Espero que no coja fuerza en la Asamblea y espero que los madrileños no opten por los extremos. Si los extremos pactan, va a ser una legislatura estéril, con rifirrafes y barro político con luchas ideológicas pero sin reformas concretas y por eso voy a tratar de que hasta el 26 de mayo los extremos no cojan fuerzas y si entran en el Parlamento hablaré con todos, pero no gobernaré con ellos", ha aseverado.

A su juicio, este partido tiene un proyecto "que mira al pasado, ultra conservador, que hace involucionar en determinados asuntos en lugar de evolucionar y en lugar de mirar a Europa, pone la sospecha sobre Europa", lo que "sería un lastre" para el objetivo que se ha propuesto la formación 'naranja', que es "convertir la región en la más próspera de Europa".

"Yo espero que tengan poca representación, que los madrileños me propongan a mí para liderar ese gobierno, y junto con PP llegar a un acuerdo programático tan bueno que no haya razones objetivas para votar en contra de ese proyecto", ha sostenido.

Sobre si le gustaría compartir gobierno con David Pérez, el 'número dos' de la candidata 'popular', Isabel Díaz Ayuso, ha expuesto que es "cosa del PP" preferir "tener como referente" a la expresidenta regional Esperanza Aguirre y "rodearse de personas" como el regidor de Alcorcón.

"Cada uno con sus decisiones se retrata. PP se ha empeñado en mirar a los extremos, a Vox, y PSOE a Podemos, y a mí como ciudadano y político me parece que es una pena porque la gran mayoría de españoles está en el centro. Yo prefiero reunirme de gente como Luis Pacheco (presidente de la Confederación de Comercio de Madrid) o Eva Bailén", ha lanzado, en relación a sus 'fichajes'.

En el caso de gobernar con PP y la posibilidad de hacer un "cambio de cromos" entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, ha señalado que ese espacio no lo contempla porque tanto él como Villacís salen "a ganar" y cree que ambos tienen posibilidades.