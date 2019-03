Aguado competirá entre el viernes y el sábado con finalmente 13 afiliados para hacerse con la candidatura a la Comunidad

Actualizado 28/02/2019 18:46:50 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, competirá entre este viernes y el sábado finalmente con 13 afiliados de la formación 'naranja' para hacerse con la candidatura del partido a la Comunidad de Madrid de cara a las elecciones autonómicas.

Los afiliados recibieron un correo electrónico el pasado 18 de febrero en el que se informaba de que el Comité Ejecutivo había aprobado el calendario y el proceso de primarias para elegir al candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Así a través de la plataforma de primarias habilitada en la zona de afiliados, pudieron presentar las candidaturas durante 24 horas.

En un principio se presentaron un total de 20 candidatos, incluido Aguado, pero siete de ellos se han dado de baja en las primarias, han informado a Europa Press fuentes de la formación 'naranja'. Por tanto, la votación final se realizará de forma telemática a través de la plataforma de primarias habilitada en la zona de afiliados entre este viernes a las 10 horas y el sábado a las 10 horas.

Por el momento, se conocen solo públicamente las precandidaturas de Aguado, el afiliado de Las Rozas Juan Carlos Bermejo, una afiliada de la agrupación de Chamberí Gigi Sevilla y un afiliado de la agrupación de Villalbilla Luis Yubero.

Aguado recuerda que durante este tiempo ha estado "controlando" al Gobierno regional e impulsando medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años, una reducción del impuesto sobre la renta o la 'tarifa 0' para todos aquellos autónomos que contraten a su primer trabajador.

"Durante estos años me he recorrido la Comunidad de punta a punta para conocer tus preocupaciones y tratar de construir entre todos un proyecto ganador. Somos gente inconformista, porque no nos conformamos con estar en la oposición, con exigir cambios, sino que queremos liderarlos, y en el caso de la Comunidad de Madrid hacer de esta región la más próspera de Europa. Por eso queremos tu apoyo, porque contigo el próximo 26 de mayo salimos a ganar", lanzó Aguado al oficializar su precandidatura.

Su principal rival, Juan Carlos Bermejo cree que Aguado "ha fracasado" al no "saber atender" las demandas de los habitantes de la región y, por ello, no cree que sea el candidato "idóneo" para liderar la Comunidad.

Este precandidato quiere "recuperar la ilusión de las agrupaciones de ciudadanos y el espíritu del movimiento ciudadano", despolitizar las instituciones y "mejorar la vida de los madrileños devolviendo la corrupción endémica y devolviendo la propiedad de las instituciones a los ciudadanos".

Por su parte, Gigi Sevilla, nacida en Caracas, comenzó militando en el partido en un grupo LGTBi y se cataloga como "una chica trans, aventurera, guerrera y comprometida", que se presenta con el objetivo de "luchar por los derechos de todas las personas que viven en la Comunidad de Madrid, no solo por los derechos LGTBi"; mientras que Luis Yubero se presentó como una persona "de centro izquierda y liberal" que no soporta a "los políticos cínicos".

A pesar de que Aguado tiene a estos y 9 rivales más, es el que lleva cuatro años trabajando en el Parlamento autonómico como portavoz y será previsiblemente el que más apoyos reciba y se alce con la candidatura.

De hecho, este miércoles, en un acto organizado en la sede de la formación 'naranja', cerca de 300 afiliados y simpatizantes llenaron la sala para mostrar su apoyo al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid al grito de "presidente". Incluso, según han informado a Europa Press fuentes del partido, muchos de los asistentes tuvieron que esperar fuera a las puertas de la sede por falta de espacio.