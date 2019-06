Aguado contestará hoy a la carta de Gabilondo aunque reitera que solo quiere negociar con PP

Publicado 04/06/2019 13:20:18 CET

Acusa a Vox de ser como Podemos tras bloquear los presupuestos en Andalucía y espera que a partir de ahora esté para construir y no para bloquear

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que este martes contestará al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, a la carta que le envió la semana pasada para mantener una reunión de cara a formar pactos de gobierno, aunque ha reiterado que solo quiere negociar con PP porque un gobierno de PSOE y Podemos "sería un retroceso" para la Comunidad de Madrid.

Algunos candidatos ya comenzaron la semana pasada a contestar a Gabilondo, y Aguado, como ha asegurado tras celebrar una rueda de prensa en la sede del partido, lo hará hoy mismo. Fuentes socialistas han señalado a Europa Press que ya están comenzando a cerrar reuniones esta semana con el resto de candidatos que obtuvieron representación en la Cámara regional.

"Gabilondo no se ha salido ni una coma de las tesis de Sánchez, aprobamos un decálogo en el comité nacional que recoge una serie de principios que vamos a pedir a los partidos que lo firmen, como aplicar el 155 en Cataluña o extender la educación gratuita de 0 a 3 años, y no creo que en eso esté por la labor Gabilondo. Vamos a intentar poner en marcha un gobierno que dé pasos hacia delante y Gabilondo no ha contradicho en ningún momento las tesis de Sánchez y mientras sea así es imposible llegar a acuerdos", ha dicho.

Con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, Aguado ha indicado que la semana pasada ya iniciaron los contactos informales y mantuvieron una reunión "cordial" en la que acordaron volverse a reencontrar esta semana, aunque aún no hay fecha fija y espera que sea "lo antes posible", aunque si ven necesario reunirse más adelante "perfecto".

"Cuando el PP esté preparado para esa negociación. Nosotros ya lo estamos para mostrar nuestro programa. No tenemos prisa pero no queremos perder demasiado tiempo para saber cuál van a ser las líneas y las estrategias", ha sostenido.

En este punto, ha asegurado que van a hablar con todos los partidos que hayan obtenido representación en la Cámara por respeto a sus votantes y formaciones que hayan tenido representación pero que "otra cosa es negociar".

PP, "SOCIO PREFERENTE"

"Por respeto a mis votantes vamos a negociar con el PP en la Comunidad y que ese programa sea tan atractivo como para que no haya otras formaciones que lo bloqueen y si lo hacen tendrán que ser ellos los que se lo expliquen a sus votantes", ha defendido, en referencia a Vox.

A su juicio, los cambios siempre llegan del centro político y lo que él quiere es "un programa de gobierno de centro liberal, porque los votantes "no se merecen un bloque de Vox" como ha hecho en Andalucía con los presupuestos ni que gobierne Gabilondo y el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, que sería "un retroceso".

Así, ha insistido en que su socio preferente es el PP y que no es partidario de "intercambiar cromos" ante la posibilidad de que la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, pudiera ser alcaldesa y a cambio Gabilondo presidente.

En cuanto a si descarta ver a Villacís como alcaldesa o a el mismo como presidente regional, ha asegurado que no descarta "nada" porque las negociaciones comienzan ahora y "está todo en el aire".

Por último, ha dejado claro que no quiere partidos políticos que bloquee las instituciones como ha hecho Vox en Andalucía que "se ha aliado con Podemos y PSOE" impidiendo poner en marcha los prepuestos más altos de la historia y "se verá en Madrid si han llegado para poner palos en las ruedas y torpedear los acuerdos".

"Para eso ya tenemos a Podemos, espero que a partir de ahora esté para construir y no para bloquear", ha cargado contra el partido que lidera Santiago Abascal.