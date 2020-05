Aguado cree que la Comunidad de Madrid está preparada pasar a la fase 1 de la desescalada la semana que viene

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sostenido que, desde el Gobierno regional, creen que la autonomía está preparada para pasar a la fase 1 de la desescalada la semana que viene.

"Nosotros creemos que podemos saltar a la fase 1 el próximo lunes, al igual que otras comunidades autónomas. Podemos y debemos iniciar la fase 1, fundamentalmente porque no podemos estar eternamente confinados", ha manifestado el dirigente madrileño, en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

Aguado ha hecho hincapié en que "el confinamiento no mata el virus" sino que lo único que garantiza es que "el sistema sanitario no colapse". Según ha defendido, ese "match ball" ya lo han superado porque en la región "no han colapsado las urgencias gracias a miles de profesionales y a la responsabilidad de millones de españoles".

"Ahora hay que aprender a convivir con el virus porque la vacuna tardará en llegar ocho, diez o doce meses y no podemos estar en casa ese tiempo", ha remarcado el también portavoz del Ejecutivo autonómico.

En la fase 1, además de otras medidas, el Gobierno central permitirá reuniones de hasta un máximo de diez personas en domicilios y al aire libre. Durante estas reuniones, las personas deberán guardar siempre una distancia interpersonal de dos metros y mantener siempre las medidas de higiene establecidas.